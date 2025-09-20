Φωτιά στις Αχαρνές: Οριοθετημένη η πυρκαγιά που κατέκαψε επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Νύχτα θρίλερ έζησαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής στις Αχαρνές λόγω της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την Παρασκευή σε επιχείρηση εισαγωγής ξυλείας.

Φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σώζουν γατάκια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά κρίνεται πλέον οριοθετημένη, ενώ όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία που καπνίζουν εντός της περιμέτρου όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι όποιες εστίες βρίσκονται εντός της περιμέτρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος πλέον για επέκτασή της.

Πάντως, στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της Παρασκευής επιχείρησαν 4 ελικόπτερα.

Εκτός από την επιχείρηση ξυλείας η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο με παλέτες, αλλά και σε βιοτεχνία με υποδήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ απομόνωσαν ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να μην υπάρξει εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή που είχε πληγεί έντονα το καλοκαίρι του 2021 με την φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην Βαρυμπόμπη.

Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Ήχησε το 112

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Όπως και να έχει με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την έκταση και το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί από τις φλόγες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ

