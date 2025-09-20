Πάτρα: «Χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικους του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Εφιαλτικές στιγμές έζησε αγόρι 15 ετών, που ξυλοκοπήθηκε χωρίς έλεος απο συνομηλίκους του στην Πάτρα. Από τα άγρια χτυπήματα του έσπασαν την μύτη και το σαγόνι.

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Η μητέρα του θύματος, συγκλονίζει περιγράφοντας όσα έζησε το παιδί της, όταν πήγε να βρει έναν φίλο του.

«Πήγε να βρει ένα φίλο του να βγούνε βόλτα. Κάποια από το σχολείο του που είναι λίγο “μαγκάκια” τον πλάκωσαν στο ξύλο το απόγευμα. Περιμένουμε να κάνουμε χειρουργείο. Του έχουν σπάσει την μύτη και έχει κάταγμα στο σαγόνι», περιέγραψε στο STAR.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παίδων, για να χειρουργηθεί.

«Με πήρε τηλέφωνο μια κυρία, ότι χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα από τη μύτη… Έχει κάταγμα δεν μπορεί να κλείσει το στόμα… Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει», πρόσθεσε.

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου και στο Παγκράτι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στο Παγκράτι, ένας 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα συνομηλίκων του, σε μια απο τις πιο κεντρικές πλατείες.

Στη πλατεία Μεσολογγίου, οι ανήλικοι μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Σε περιστατικό που συνέβη εκεί, ανήλικοι χτύπησαν και γρονθοκόπησαν έναν 15χρονο, ενώ δε δίστασαν να τον απειλήσουν και με αυτές τις σιδεριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε με γροθιές και μπουνιές στον 15χρονο για να του πάρει την μπλούζα.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον
Στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου, σημειώθηκε και άλλο περιστατικό με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Αυτή την φορά, μια 13χρονη μαθήτρια, τραυματίστηκε ελαφρά, έπειτα από διαπλικρισμό που είχε με συμμαθήτριές της.

«Της είπαν της κοπέλας “έλα λίγο πιο κάτω, να μας πεις τον λόγο που μας έβρισες”. Αυτή η κοπέλα που υποτίθεται χτυπήθηκε είχε βρίσει τους γονείς των τριών κοριτσιών», υποστήριξε ανήλικη μάρτυρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Εύβοια: Έκπληξη από… απρόσκλητους επισκέπτες – Αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κύμη Ευβοίας, ένα κοπάδι αγριογούρουνων μπήκε σε αυλή σπιτιού αναζητώντας τροφή, προκαλών...
00:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα

Στην Φλώρινα συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες και με διαφο...
00:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό 15 μέτρων – Άγιο είχε η οδηγός

Παρ’ ολίγον τραγωδία έπειτα από τροχαίο στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, με αυτοκίνητο να πέφτει σ...
22:58 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σώζουν γατάκια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος