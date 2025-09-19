Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την οβίδα, φέρει εγκαύματα στο 60% του σώματός του – Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 3 χιλιομέτρων

Στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του 54χρονου, που τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα με χωματουργικά εργαλεία στο Τσοτύλι Κοζάνης, προχώρησαν οι γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος μαζί με τον άλλον άνδρα που επίσης τραυματίστηκε, επιχειρούσαν να επεξεργαστούν μία οβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, από την οποία προκλήθηκε η έκρηξη.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με αγγειοχειρουργούς και ορθοπεδικούς να έχουν ήδη προβεί στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του και να εξετάζουν αν θα ακρωτηριάσουν και το πόδι του, κάτω από το γόνατο, το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι ο άτυχος άνδρας φέρει ανοιχτό κάταγμα και στο άλλο πόδι, ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στο 60% του σώματός του.

Σε 7 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

Ο τραυματίας έφτασε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, κάνοντας 7 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων, χάρη στον άρτιο συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΕΠΥ, καθώς περιπολικά ακολούθησαν το ασθενοφόρο από το ιατρείο της Κοζάνης σε όλους τους νομούς, ενώ στην επιχείρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν και δικυκλιστές της ομάδας Ζ.

Επί μια ώρα του γινόταν αναζωογόνηση

Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, άμεσα μπήκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ επί μία ώρα του γινόταν αναζωογόνηση και όταν οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να χειρουργηθεί, τον οδήγησαν αμέσως στο χειρουργείο. Ο 54χρονος στη συνέχεια αναμένεται να μπει στη ΜΕΘ και μετά, τα εγκαύματα θα αντιμετωπιστούν με τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τον άλλον εργαζόμενο, που ήταν στο σημείο, νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, με πιο ελαφρά τραύματα και συγκεκριμένα φέρει τραύμα στον μηρό.

Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη

Παράλληλα, νέα τροπή έλαβαν οι έρευνες για την έκρηξη, καθώς αργά το απόγευμα της Παρασκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο, έπειτα από έρευνα, διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο 52χρονος ιδιοκτήτης της μάντρας, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σημείο την στιγμή της έκρηξης. Ένας κάτοικος της περιοχής του Τσοτυλίου, μιλώντας στο Star υποστήριξε πως: «Ακούστηκε μέχρι πάνω. Τώρα μιλάμε για περίπου 3 χιλιόμετρα».

Το χρονικό της έκρηξης

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, όταν σε μάντρα οικοδομικών υλικών, λίγο πιο έξω από το Τσοτύλι, στην Κοζάνη.

Οι δύο άντρες που εργάζονταν εκεί τραυματίστηκαν σοβαρά, με τον κ. Δημήτρη Κωστάρα, αντιδήμαρχο Βοΐου, να τονίζει, μιλώντας στο Star, ότι: «Οι άνθρωποι ήταν έμπειροι, δούλευαν επάνω στα μηχανήματα χρόνια».

Σημειώνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη από φιάλη οξυγόνου κατά τη διάρκεια εργασιών, ωστόσο οι φιάλες οξυγόνου ήταν άθικτες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Από την μεριά του, φίλος 54χρονου τραυματία σημείωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι: «Μπορεί εκεί που κολλούσαν κάτι με οξυγόνο, μπορεί να έγινε κάποια διαρροή».