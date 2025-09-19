Έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας – Μεταφέρεται διασωληνωμένος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, όπως προκύπτει, από τις έως τώρα έρευνες της αστυνομίας στον τόπο του ατυχήματος, οι φιάλες οξυγόνου είναι άθικτες. Εξετάζει το σενάριο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Πηγή: kozanimedia.gr

15:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River W...
15:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στη μάχη κατά της νόσου – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη της Λάρισας

Συνολικά 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό θα βρεθούν στην Λάρισα για την αντιμετώπιση ...
15:10 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας

Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδί...
14:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσολόγγι: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» για τον Γιώργο Παυλάκη

Σε κλίμα οδύνης και συντριβής γράφτηκε στις 10:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεή...
