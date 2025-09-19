Έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας – Μεταφέρεται διασωληνωμένος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, όπως προκύπτει, από τις έως τώρα έρευνες της αστυνομίας στον τόπο του ατυχήματος, οι φιάλες οξυγόνου είναι άθικτες. Εξετάζει το σενάριο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.