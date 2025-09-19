Βρετανία: Η MI6 στρέφεται στο dark web για να στρατολογήσει Ρώσους πράκτορες – Αναζητεί «ευαίσθητες πληροφορίες»

Ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Βρετανίας (MI6), Ρίτσαρντ Μουρ, δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδιαφέρεται για ειρήνη κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανακοίνωσε τα σχέδια της υπηρεσίας για χρήση του σκοτεινού ιστού (dark web) με στόχο τη στρατολόγηση κατασκόπων κυρίως από τη Ρωσία, ο Μουρ είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος Πούτιν «έκανε κάτι που ήταν πέρα από τις δυνάμεις του» και υποτίμησε τους Ουκρανούς στον πόλεμο.

Η MI6 ανακοίνωσε ότι εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό, η οποία θα ονομάζεται Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσληψη προσωπικού από την υπηρεσία πληροφοριών, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το uπουργείο Εξωτερικών.

«Σήμερα ζητούμε από εκείνους που διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες για την παγκόσμια αστάθεια, τη διεθνή τρομοκρατία ή για εχθρικές δραστηριότητες με κρατικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την MI6 με ασφάλεια στο διαδίκτυο», αναμένεται να αναφέρει στην ομιλία του ο Μουρ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Η εικονική πόρτα μας είναι ανοιχτή σε εσάς», θα τονίσει ο ίδιος, ο οποίος έχει στο παρελθόν καλέσει Ρώσους να κατασκοπεύσουν υπέρ της Βρετανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι οδηγίες χρήσης του ιστότοπου θα αναρτηθούν στο κανάλι της MI6 στο YouTube.

«Καθώς αλλάζει ο κόσμος και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους εχθρούς μας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται πιθανός πρέσβης της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, ετοιμάζεται να αποχωρήσει αυτό τον μήνα έπειτα από πέντε χρόνια σε αυτή τη θέση. Θα αντικατασταθεί από την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της υπηρεσίας, την Μπλέιζ Μετρεβέλι.

