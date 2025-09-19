Ισραήλ: Οι αρχές έκλεισαν πέρασμα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία έπειτα από αιματηρή επίθεση

Πηγή: IDF

Το Ισραήλ έκλεισε σήμερα το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, μία ημέρα αφότου οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Γάζα: Το Ισραήλ προελαύνει από δύο κατευθύνσεις και χιλιάδες άμαχοι τρέχουν για τη ζωή τους – Σκηνές αποκάλυψης

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος στη Γέφυρα Άλενμπι, ανακοίνωσε ότι το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, επηρεάστηκαν και τα δύο περάσματα μεταξύ του ίδιου του Ισραήλ και της Ιορδανίας, με το πέρασμα στον Ιορδάνη ποταμό στα βόρεια να είναι κλειστό και το πέρασμα Ραμπίν στα νότια να παραμένει ανοικτό μόνο για εργαζόμενους.

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας – ΒΙΝΤΕΟ

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση στη Γέφυρα Άλενμπι, που είναι βασική εμπορική δίοδος μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ και η μοναδική διέξοδος για πάνω από 3 εκατ. Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και την ευρύτερη περιοχή.

12:57 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

