Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 35χρονου οδηγού που παραβίαζε κόκκινα φανάρια – Δεν είχε πινακίδες στη μηχανή

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στη σύλληψη 35χρονου ημεδαπού, που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περιοχή του Ευόσμου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με τη μηχανή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τους ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου και να πέσει στο έδαφος χωρίς όμως να τραυματισθεί.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τα επεισόδια ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο Δράμας

Βουλώνει μόνο το ένα ρουθούνι; Γιατρός εξηγεί τους λόγους και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες εντάξεις στο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αφ...

ΟΤΕ: Υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
11:39 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το νέο δίπλωμα οδήγησης σε μορφή κάρτας θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτήσουν όσοι ο...
11:32 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τράπεζα Θεμάτων: Εμπλουτίζεται με 210 νέα θέματα – Νέα διδακτικά εργαλεία στη διάθεση των εκπαιδευτικών

Νέα, αναβαθμισμένα διδακτικά εργαλεία, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Skills4Life, η Tράπεζα Θε...
11:19 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές

Να αφεθεί ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσ...
11:11 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Επίθεση σε γυναίκα μέσα σε κατάστημα

Επίθεση δέχθηκε ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε κατάστημα επί των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας στον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος