Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος που είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Στη σύλληψη 47χρονου αλλοδαπού, που παραβίαζε τους κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από έρευνα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 47χρονου διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα, δυσκολεύοντας την κίνησή τους, 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε πως εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

11:39 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

