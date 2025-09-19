Ηράκλειο: Καβγάδισαν και του επιτέθηκε με δρεπάνι – Στο νοσοκομείο 35χρονος με τραύματα στο σώμα και στο πρόσωπο

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες (18/9) στο Ηράκλειο ανάμεσα σε δύο άνδρες, που είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να καταλήξει στο νοσοκομείο Βενιζέλειο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με δρεπάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – συναντήθηκαν και άρχισαν να καβγαδίζουν.

Ο καβγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες και εντόπισε τον 32χρονο συλλαμβάνοντάς τον.