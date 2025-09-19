Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

Με ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αναφέρεται στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

