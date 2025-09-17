Τέμπη: Απεργία πείνας κάνει πολίτης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι έξω από την Βουλή 

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία πείνας του πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με το Open, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο κ. Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου αλλά και να γίνει η ταυτοποίηση.

Σημειώνεται ότι από το σημείο περνούν διαρκώς συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι φορέων αλλά και βουλευτές.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας πολίτης από το Αίγιο, ο κ. Δημήτρης, ξεκινά απεργία πείνας, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αγώνα του κ. Ρούτσι και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει την όλη προσπάθεια των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο ίδιος ανέφερε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.