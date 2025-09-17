Ιωάννινα: Με σπασμένη την κάτω γνάθο 15χρονος έπειτα από επεισόδιο ξυλοδαρμού – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του 

Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθητής 15 ετών, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από έναν 16χρονο, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ανατολή Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά την καταγγελία των γονέων του θύματος, συνελήφθησαν ο 16χρονος και ο πατέρας του και οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.

Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραπέμπεται στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη, μεθαύριο Παρασκευή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 15χρονος είναι μαθητής στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Ανατολής και ο 16χρονος στην Β’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.

 

