Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να… «προστατευτεί» από τη Στρέιζαντ – Παρασκήνιο από τα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας τους

Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο, και παράλληλα επανέφερε στο φως της δημοσιότητας ιστορίες από τα γυρίσματα της κλασικής δραματικής ταινίας «The Way We Were» (Τα καλύτερά μας χρόνια), του 1973, όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Ρέντφορντ χρειάστηκε «πρόσθετη προστασία» όταν γύριζε τις ερωτικές σκηνές με τη Στρέιζαντ, σύμφωνα με το νέο βιβλίο του Robert Hofler, «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen».

Ο 86χρονος σκηνοθέτης και ηθοποιός αναγκάστηκε να φορέσει «δύο ζευγάρια εσωρούχων» για να «προστατευτεί» από τη Στρέιζαντ, καθώς ήταν ένας ευτυχισμένος παντρεμένος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Εκείνη φέρεται να ήταν «ερωτευμένη» με τον Ρέντφορντ, όπως σημειώνει ο Hofler σε αποσπάσματα που δημοσίευσε η Daily Mail, και ήθελε απεγνωσμένα να τον κατακτήσει.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Στρέιζαντ φορούσε μπικίνι στις ερωτικές σκηνές, επειδή ο ηθοποιός ήθελε να διασφαλίσει ότι τα πλάνα θα ήταν «κατάλληλα για όλους».

Κατά τη διάρκεια μιας σκηνής, ο Ρέντφορντ αρνήθηκε να πει τη φράση «Αυτή τη φορά θα είναι καλύτερα», φοβούμενος ότι οι θεατές θα νόμιζαν ότι δεν ήταν καλός στο κρεβάτι στην πραγματική ζωή.

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ κακός στο κρεβάτι», σημειώνει ο Hofler, «και έτσι ούτε ο χαρακτήρας του θα μπορούσε να είναι».

Ο συγγραφέας προσθέτει ότι ο Ρέντφορντ ήταν επιφυλακτικός να συνεργαστεί με την πρωταγωνίστρια του «Funny Girl», θεωρώντας ότι δεν ήταν «σοβαρή ηθοποιός». Επίσης, δεν ήθελε να τραγουδήσει οποιοδήποτε κομμάτι στην ταινία: «Δεν θα τραγουδήσει, έτσι δεν είναι; Δεν θέλω να τραγουδήσει στη μέση της ταινίας».

Τελικά, η Στρέιζαντ ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας, «The Way We Were».

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι ο σκηνοθέτης Σίντνεϊ Πόλακ, ο οποίος απεβίωσε το 2008, είχε πει: «Η Μπάρμπρα δεν είχε δουλέψει ποτέ με πραγματικά μεγάλο πρωταγωνιστή».

«Έχει την τάση να κυριαρχεί σε μια ταινία, μόνο λόγω του μεγέθους του ταλέντου της και της παρουσία της που ξεπερνά τη ζωή. Είναι δύσκολο για έναν συμπρωταγωνιστή να μείνει στον ίδιο χώρο μαζί της», είχε πει ο Πόλακ, σύμφωνα με το βιβλίο.

Ο σκηνοθέτης πίστευε ότι μόνο ο Ρέντφορντ θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στην Οσκαρική ηθοποιό. «Στην υποκριτική, πρέπει να αισθανθείς ότι υπάρχει κάποιο απόθεμα κάπου, ότι βλέπεις μόνο την κορυφή του παγόβουνου».