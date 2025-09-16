Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πολλές γυναίκες τον θαύμαζαν, αλλά εκείνος είχε μάτια μόνο για μία – Άγνωστες πτυχές της ζωής του διάσημου ηθοποιού

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ επί δεκαετίες, έπαιξε σε ταινίες ορόσημα και δίπλα σε πολύ ωραίες γυναίκες, οι οποίες συχνά τον φλέρταραν ανοιχτά. Ωστόσο ο γόης του Χόλυγουντ ήταν πολύ αυστηρός στις επιλογές του και κυρίως στις σχέσεις του με τις δύο γυναίκες της ζωής του τις οποίες παντρεύτηκε.

Κι αν και ο κινηματογραφικός καρδιοκατακτητής είχε πολλές ρομαντικές σχέσεις επί της οθόνης, στην πραγματικότητα είχε μάτια μόνο για την σύζυγό του, τότε, τη Λόλα Βαν Βάγκενεν, ιστορικό και παραγωγό ταινιών. Με τη Βαν Βάγκενεν απέκτησαν τέσσερα παιδιά – ωστόσο αργότερα χώρισαν, και εκείνος ξαναπαντρεύτηκε το 2009 την Γερμανίδα καλλιτέχνη, Ζίμπιλ Σαγκάρς.

Το FEMAIL κατέγραψε όλη την πορεία της ερωτικής ζωής του γόη του Χόλυγουντ μέσα στα χρόνια – συμπεριλαμβανομένων και διάσημων συμπρωταγωνιστριών που τον θαύμαζαν.

Ο πρώτος γάμος

Το 1958, ο Ρέντφορντ παντρεύτηκε τη Λόλα Βαν Βάγκενεν, η οποία ήταν παραγωγός ταινιών και ιστορικός. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1957, όταν εκείνος ήταν 21 και εκείνη 19 ετών.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, της έκανε πρόταση γάμου τηλεφωνικά και παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας την επόμενη χρονιά. Μετακόμισαν στην Νέα Υόρκη, όπου έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Upper East Side. Όταν η Λόλα έμεινε έγκυος και κινδύνευε να χάσει τη δουλειά της, ο Ρέντφορντ είχε μόλις εξασφαλίσει τον πρώτο του ρόλο στο Μπρόντγουεϊ.

Ωστόσο, μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, του Σκοτ, η τραγωδία τους χτύπησε την πόρτα: Το βρέφος πέθανε μόλις δέκα εβδομάδων από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. «Ήταν πραγματικά δύσκολο. Ήμασταν πολύ νέοι. Εγώ μόλις είχα πιάσει την πρώτη μου θεατρική δουλειά, που δεν πλήρωνε καλά», είπε ο Ρέντφορντ για τον θάνατο του γιου του, σύμφωνα με τους Times. «Δεν γνωρίζαμε τίποτα για το σύνδρομο, οπότε ως γονέας κατηγορείς τον εαυτό σου. Δημιουργείται μια ουλή που ποτέ δεν επουλώνεται πλήρως».

Απέκτησαν ακόμη τρία παιδιά – τον γιο του, Τζέιμς και τις κόρες τους Έιμι και Σόνα. Δυστυχώς, ο γιος του Τζέιμς πέθανε το 2020 έπειτα από μάχη με καρκίνο του χοληδόχου πόρου.

Το ζευγάρι χώρισε το 1985, κοινή συναινέσει, όπως δήλωσε ο Ρέντφορντ το 2001 στην Telegraph. Δεν το είχαν ανακοινώσει ποτέ δημόσια. «Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη αγάπη, στοργή και φιλία», είπε τότε για τη Βαν Βάγκενεν. «Είναι υπέροχο, και νομίζω ότι αξίζουμε εύσημα, γιατί τα παιδιά βγήκαν δυνατά μέσα από αυτό».

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

Το 1973, ο Ρέντφορντ και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ υποδύθηκαν ένα ερωτευμένο ζευγάρι στην επιτυχημένη ταινία The Way We Were. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Κέιτι Μορόσκι, μιας πολιτικά δραστήριας, Εβραίας γυναίκας (Στρέιζαντ) και του Χάμπελ Γκάρντινερ, ενός τυπικού λευκού, Αγγλοσάξονα προτεστάντη.

Οι δυο τους γνωρίζονται στο κολέγιο, ξαναβρίσκονται αργότερα στη ζωή τους και προσπαθούν να αναζωπυρώσουν τον έρωτά τους – αλλά σύντομα καταλαβαίνουν πως οι διαφορετικές απόψεις τους για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Μακαρθισμό βαραίνουν περισσότερο απ’ ό,τι περίμεναν.

Η χημεία ανάμεσά τους στην ταινία ήταν έντονη. Ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χόφλερ, στο βιβλίο του The Way We Were (2023), αναφέρει ότι η Στρέιζαντ ήταν «γοητευμένη» από τον ηθοποιό, ακόμη και πριν τον γνωρίσει. «Η Μπάρμπρα ενθουσιάστηκε, γιατί είχε ήδη έρωτα μαζί του», δήλωσε ο σκηνοθέτης Σίντνεϊ Πόλακ.

«Ήταν δύσκολο για μια γυναίκα να μην τον θαυμάζει, γιατί ήταν παντού, σαν τον Έλβις. Ήταν το χρυσό αγόρι» πρόσθεσε.

Ο Ρέντφορντ, ωστόσο, δεν ενθάρρυνε ούτε εκμεταλλεύτηκε τα συναισθήματά της. Όπως είναι γνωστό, εκείνος είχε μάτια μόνο για τη σύζυγό του, και με τη Στρέιζαντ δεν υπήρξε ερωτική σχέση.

Παράλληλα, φημολογήθηκε ότι στα γυρίσματα του The Way We Were ο Ρέντφορντ φορούσε διπλά εσώρουχα για να «προστατευτεί». Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους έμειναν στενοί φίλοι για δεκαετίες.

Το 2015, όταν η Στρέιζαντ του απένειμε το Βραβείο Τσάπλιν, αστειεύτηκε λέγοντας: «Αγαπητέ Μπομπ, ήταν τόσο ωραία που ήμασταν παντρεμένοι για λίγο. Κρίμα που δεν πέτυχε. Αλλά δημιουργήσαμε κάτι που θα κρατήσει περισσότερο από πολλούς αληθινούς γάμους».

Η σχέση του με την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα έχει αποκαλύψει ότι «ήταν ερωτευμένη» με τον Ρέντφορντ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στην ταινία Tall Story (1960), όπου εκείνος είχε έναν μικρό ρόλο ως μπασκετμπολίστας.

Αργότερα, συμπρωταγωνίστησαν στο The Chase (1966), στο Ξυπόλητοι στο Πάρκο (1967), στο The Electric Horseman (1979) και στο Our Souls at Night (2017). Στο Ξυπόλητοι στο Πάρκο, υποδύονταν τους νιόπαντρους που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ενός μικρού διαμερίσματος στον πέμπτο όροφο χωρίς ασανσέρ.

Η Φόντα έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις ότι σε κάθε ταινία με τον Ρέντφορντ ένιωθε έλξη για εκείνον. Σε δηλώσεις της το 2008 στο People, αλλά και αργότερα στο The Guardian (2015), είπε ότι «ήταν ερωτευμένη» μαζί του. Σε συνέντευξή της το 2023 στο Vulture πρόσθεσε: «Γυρίσαμε τέσσερις ταινίες μαζί και στις τρεις ήμουν ερωτευμένη. Αυτό σήμαινε ότι πέρασα υπέροχα».

Παρόλα αυτά, ανέφερε ότι ο Ρέντφορντ «δεν αγαπούσε τα φιλιά» και συχνά ήταν «κακοδιάθετος». Σε συνέντευξή της το 2017 στο The Hollywood Reporter, παραδέχτηκε όμως ότι απολάμβανε τις ερωτικές σκηνές τους: «Ζω για τις σκηνές σεξ! Φιλάει υπέροχα. Ήταν διασκεδαστικό να τον φιλάω στα 20 μου και να τον ξαναφιλήσω σχεδόν στα 80».

Παρόλο που η σχέση τους παρέμεινε αυστηρά φιλική – αφού και οι δύο ήταν παντρεμένοι εκείνη την περίοδο – μοιράζονταν βαθιά αλληλοεκτίμηση. Ο Ρέντφορντ, σε συνέντευξη στην εκπομπή Today το 2017, είπε: «Είναι εύκολο να δουλεύεις με την Τζέιν. Έχουμε κάνει πολλές ταινίες μαζί και δεν χρειάζεται καν να μιλάμε πολύ. Όλα έρχονται φυσικά». Την ίδια χρονιά την αποκάλεσε «δύναμη της φύσης».

Ο δεύτερος γάμος με τη Ζίμπιλ Σαγκάρς

Το 2009, ο Ρέντφορντ βρήκε ξανά τον έρωτα. Παντρεύτηκε την Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Ζίμπιλ Σαγκάρς. Η Σαγκάρς, περιβαλλοντική καλλιτέχνης, γνώρισε τον ηθοποιό όταν επισκέφθηκε τη Γιούτα το 1996 και βρέθηκε στο Sundance Mountain Resort.

Εκείνη δεν γνώριζε πολλά για τον Ρέντφορντ και δεν είχε δει ποτέ ταινία του. Αυτό ήταν κάτι που τον τράβηξε, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος:«Ήταν μια υπέροχη αρχή σχέσης, γιατί ξεκίνησε σαν δύο άνθρωποι που γνωρίστηκαν και βρήκαν μια σύνδεση ως άνθρωποι, και όχι μέσα από το πρίσμα της επιτυχίας», δήλωσε ο ηθοποιός.

Το ζευγάρι, που είχε διαφορά ηλικίας 20 ετών. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1996 στο Sundance Mountain Resort του Ρέντφορντ, με τη Σαγκάρς να παραδέχεται ότι τότε γνώριζε ελάχιστα πράγματα για εκείνον και δεν είχε δει ποτέ ταινία του. Οι δυο τους ήταν πάντοτε διακριτικοί και ιδιωτικοί όσον αφορά τη σχέση τους.

Η καλλιτέχνις παραδέχτηκε ότι πανικοβλήθηκε όταν εκείνος για πρώτη φορά την κάλεσε σε δείπνο με φίλους – κι έτσι αποφάσισε να κάνει ένα «ταχύρρυθμο σεμινάριο» πάνω στη φιλμογραφία του, νοικιάζοντας οκτώ ταινίες και βλέποντας τυχαία 15 λεπτά από την καθεμία, σε περίπτωση που έμπαινε στη συζήτηση.

«Σκέφτηκα, “Κι αν θελήσει να μιλήσει για τις ταινίες του; Δεν έχω ιδέα – θα ήταν πολύ ντροπιαστικό.” Μάλλον θα τα μπέρδευα όλα. Φυσικά, εκείνος δεν ανέφερε τίποτα, κι έτσι σώθηκα», είπε η ίδια.

Η Σαγκάρς, που δημιουργεί έργα τέχνης τα οποία «συνδέονται με τη γη και το περιβάλλον», μοιράζεται επίσης με τον σύζυγό της το πάθος για την περιβαλλοντική ακτιβιστική δράση. Το 2015 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Way of the Rain, με τον Ρέντφορντ να αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου.

Ο οργανισμός αυτός είναι αφιερωμένος στην «ανάπτυξη, παραγωγή και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων, σχεδιασμένων να προάγουν τη δημόσια ευαισθητοποίηση για την προστασία της Γης».

Το ζευγάρι έχει βραβευθεί πολλές φορές για τον ακτιβισμό του. Το 2015 τιμήθηκαν στο ετήσιο Prince Rainier III Award Gala του Ιδρύματος Princess Grace Foundation–USA, στο Μονακό.

Το 2018 τιμήθηκαν ξανά στο 35ο ετήσιο Smith Nature Symposium & Benefit στο Ryerson Woods, όπου η Σαγκάρς παρουσίασε την διαδραστική της παράσταση The Way of The Rain – Voice of Hope.