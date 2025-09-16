Δημήτρης Μακαλιάς: «Eχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόβλημα συνεργασίας με τον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι θα επιθυμούσε να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Έκανα κάποιες συζητήσεις στο παρελθόν για τη φετινή χρονιά, αλλά δεν θα είμαι κάπου, γιατί αποφάσισα να κάνω φουλ θέατρο και κάποια άλλα πράγματα επαγγελματικά, τα οποία δε μου αφήνουν περιθώρια να κάνω τηλεόραση. Μία από τις προτάσεις ήταν και για καλοκαιρινή εκπομπή», είπε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Θα κάνω κάτι με την σύζυγό μου και θα ανακοινωθεί στην πορεία. Η τηλεόραση μου λείπει, θα ήθελα να το κάνω συχνά. Δεν έχω θέμα με τον ΑΝΤ1 και δεν έχω πει κάτι κακό, έχω θέμα με αγενείς ανθρώπους».