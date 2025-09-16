Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το εντυπωσιακό βίντεο της FΙΒΑ για τον «Greek Freak» – Οι καλύτερες στιγμές του σε 9 λεπτά

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 9 λεπτών από το Eurobasket 2025 δημιούργησε η FIBA, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες στιγμές και τις επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» οδηγεί την Ελλάδα στο βάθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της FIBA, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική.

Τα στατιστικά του σταρ των Μπακς στη διοργάνωση μιλούν από μόνα τους: 27.3 πόντους ανά αγώνα, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ.

Η FIBA συγκέντρωσε αυτές τις στιγμές μέσα σε ένα βίντεο:

18:04 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

