Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το εντυπωσιακό βίντεο της FΙΒΑ για τον «Greek Freak» – Οι καλύτερες στιγμές του σε 9 λεπτά

Ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 9 λεπτών από το Eurobasket 2025 δημιούργησε η FIBA, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες στιγμές και τις επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» οδηγεί την Ελλάδα στο βάθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της FIBA, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική.

Η FIBA συγκέντρωσε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το EuroBasket 2025 και δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο εννέα λεπτών.

Τα στατιστικά του σταρ των Μπακς στη διοργάνωση μιλούν από μόνα τους: 27.3 πόντους ανά αγώνα, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ.

Η FIBA συγκέντρωσε αυτές τις στιγμές μέσα σε ένα βίντεο: