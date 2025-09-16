Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 43χρονος για την παρακολούθηση και καταδίωξη της πρώην συντρόφου του

Ένας 43χρονος οδηγείται στη φυλακή για την εμμονική παρακολούθηση και καταδίωξη της 45χρονης πρώην συντρόφου του στο Ηράκλειο, η οποία ζητώντας βοήθεια μέσω του panic button οδήγησε στη σύλληψή του. Μάλιστα, ήταν η πολλοστή φορά που εμπλεκόταν σε παρόμοιο περιστατικό με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 33 μήνες φυλάκισης.

Η 45χρονη γυναίκα ζούσε διαρκή εφιάλτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ήταν τέταρτη φορά υπότροπος, γεγονός που τον καθιστά ψηλά στην «λίστα κινδύνου» για τις Αρχές, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος που έχει χειριστεί την υπόθεση συνολικά, αλλά και την Εισαγγελία. Η 45χρονη γυναίκα φέρεται να ζει ένα διαρκή εφιάλτη, αφού δεν μπορεί να κάνει βήμα χωρίς να αισθάνεται την απειλητική του ανάσα.

Στην φυλακή ο 43χρονος

Ο 43χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο και κρίθηκε ένοχος, με το δικαστήριο να επιβάλλει στον αμετανόητο πρώην σύντροφο συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών, διατάσσοντας μερική έκτιση της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι ο 43χρονος θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.