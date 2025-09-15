Κάρυστος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Τραυμάτισε με μαχαίρια την σύζυγό του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Σε οικισμό της Καρύστου σημειώθηκε άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, όπου 60χρονος σύζυγος τραυμάτισε με μαχαίρια την 49χρονη σύζυγό του. Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χτες Κυριακή στις 15/9. Η γυναίκα κατήγγειλε την επίθεση στην Άμεση Δράση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Ο 60χρονος τραυμάτισε την σύζυγό του με δύο μαχαίρια

Πληροφορίες της ertnews.gr, αναφέρουν ότι το θύμα τους είπε μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 60χρονο σύζυγό της, αυτός την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καβγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπόθεση Novartis: Αγωγή για αποζημίωση στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και την Μαρία Μαραγγέλη καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος για συνεργασίες παραγωγών, ερευνητικών φορέω...

Στην τελική ευθεία η υλοποίηση του Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Πώς θα λειτουργεί

Πώς να ξεκλειδώσεις τη λειτουργία «expert mode» του ChatGPT-5

Τα 4 ζώδια που νιώθουν ηρεμία – Μην καταπιέζετε τις σκέψεις σας
περισσότερα
16:55 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Μάλαμας: Ελεύθερος ο γιος του γνωστού καλλιτέχνη μετά το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας – Αναβολή της δίκης για τις 18 Σεπτεμβρίου 

Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιού του γνωστού τραγουδι...
16:46 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Πέντε συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων – Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσα...
16:42 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το μίνι οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο – Βρέθηκαν και 27 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτογραφίες και βίντεο από το μίνι οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, σ...
16:26 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 30χρονος για επίθεση σε αστυνομικούς – Με χτύπησαν, υποστηρίζει ο ίδιος

Έναν 30χρονο άνδρα συνέλαβαν χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικές αρχές για τα αδικήμα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος