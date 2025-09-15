Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 14χρονος που εγκλωβίστηκε σε λατομείο στο Ασβεστοχώρι – ΦΩΤΟ 

Ατύχημα είχε ένα 14χρονο αγόρι το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 20:00, ο 14χρονος για άγνωστο λόγο εγκλωβίστηκε στα λατομεία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, σύμφωνα με το thestival.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, για την διάσωση του ανήλικου εφαρμόστηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εκτίμηση, ακινητοποίηση και σταθεροποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ο τραυματίας στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και δύο διασώστες ΕΚΑΒ.

Επί τόπου έσπευσαν εννιά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.