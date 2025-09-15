Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα – Εύχομαι να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχθούν τη «γαλανόλευκη».

Η Εθνική Ελλάδας έφτασε στο αεροδρόμιο, μαζί με το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025, υπό τους ήχους του «Final Countdown». Τα μέλη της αποστολής παρέλαβαν τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει πρώτος το λόγο:

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς».

Πηγή: ΕΡΤSports

14:14 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

