Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του συντρόφου της ενώ εκείνος κοιμόταν – Πόζαρε χαμογελαστή στη φωτογραφία της σύλληψης

Μια υπόθεση άγριας δολοφονίας συγκλονίζει τη Βόρεια Ντακότα, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα επιτέθηκε στον σύντροφό της με τσεκούρι την ώρα που εκείνος κοιμόταν, ενώ στη συνέχεια, κατά τη σύλληψή της, χαμογελούσε στη φωτογραφία της σύλληψής της από την αστυνομία.

Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα φέρεται να χτύπησε απροειδοποίητα τον σύντροφό της, Τζόναθαν Γκρανάδος, με τσεκούρι γύρω στις 5 το πρωί στις 5 Σεπτεμβρίου, σε ένα γκαράζ στο θέατρο Fargo όπου το ζευγάρι διέμενε προσωρινά, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το InForum.

Ο Γκρανάδος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ίχνη αίματος να οδηγούν έξω από το γκαράζ.

Μάρτυρας που κοιμόταν στον ίδιο χώρο ταυτοποίησε την Ντεολιβέιρα ως την δράστη, εξηγώντας ότι η 23χρονη ήταν άστεγη και συνήθιζε να βρίσκει προσωρινά στέγη είτε στο γκαράζ είτε σε γειτονικά σπίτια. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ξύπνησε από «ουρλιαχτά που πάγωναν το αίμα» και την είδε να χτυπά τον Γκρανάδος με το τσεκούρι.

Όπως κατέθεσε, άκουσε έναν ήχο σαν «σπάσιμο ξύλου», παρότι δεν μπόρεσε να δει με ακρίβεια τι ακριβώς χτύπησε.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται πως «πιστεύει ότι υπήρξαν δύο χτυπήματα, γιατί όταν πλησίασε τον Τζόνι, έμοιαζε σαν ένα ή δύο από τα δάχτυλά του να έλειπαν ή να “κρέμονταν”». Ο μάρτυρας συμπλήρωσε πως είδε «αίμα και ένα σημάδι στο κρανίο του Τζόνι».

Ο Γκρανάδος κατέθεσε στους ανακριτές ότι δέχθηκε την επίθεση χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα έγγραφα δείχνουν ότι υπέστη σοβαρά τραύματα στα δάχτυλα, τα οποία ήταν βαθιά κομμένα, ενώ στο κεφάλι του έφερε «μια μεγάλη τομή».

Η Ντεολιβέιρα συνελήφθη στις 7 Σεπτεμβρίου στο Μουρχεντ «χωρίς αντίσταση», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Φάργκο σε ανάρτησή της στο Facebook. Στη φωτογραφία της σύλληψής της φαίνεται με γουρλωμένα μάτια, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά επίθεση.



Σύμφωνα με το InForum, η εγγύηση ορίστηκε στα 500.000 δολάρια, ενώ η κατηγορούμενη αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο της Κομητείας Κας στις 16 Οκτωβρίου.