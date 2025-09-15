Χαλκιδική: Τουρίστρια κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχτηκε επίθεση από λύκο – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Τον τρόμο έζησε ένα 5χρονο κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν δέχτηκε επίθεση από λύκο, όπως κατήγγειλε η μητέρα της στις αστυνομικές αρχές.

Η τουρίστρια από την Σερβία, κατήγγειλε στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές, ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, το άγριο ζώο επιτέθηκε στην 5χρονη κόρη της, ενώ έπαιζε στην παραλία του Αγίου Νικολάου, στη Σιθωνία.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη της ανήλικης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

«Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.