Χαλκιδική: Τουρίστρια κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχτηκε επίθεση από λύκο – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λύκος

Τον τρόμο έζησε ένα 5χρονο κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν δέχτηκε επίθεση από λύκο, όπως κατήγγειλε η μητέρα της στις αστυνομικές αρχές.

Η τουρίστρια από την Σερβία, κατήγγειλε στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές, ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, το άγριο ζώο επιτέθηκε στην 5χρονη κόρη της, ενώ έπαιζε στην παραλία του Αγίου Νικολάου, στη Σιθωνία.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη της ανήλικης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

«Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες- Οδηγίες από τον ΕΟΦ για την ασφαλέστερη χρήση τους

Σούπερ μάρκετ: Πού κυμαίνεται το κόστος του καλαθιού – Αναλυτικοί πίνακες με προϊόντα και τιμές

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις διασταυρώσεις – Τι θα προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πώς είστε στις σχέσεις σας

Τι σημαίνει η φράση «υπέρ το δέον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:00 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα της νέας παραλίας

Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη θαλάσσια περιοχή της νέ...
13:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα, στη Φθι...
13:13 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer – Τι υποστήριξε για τη «ροζ κοκαΐνη» που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως, η κατηγορούμενη influencer στην Ρόδο αφέθηκε ελεύ...
12:49 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία – «Δεν υπάκουσε η μηχανή» υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, στην Κρήτη, με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος