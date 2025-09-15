Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία – «Δεν υπάκουσε η μηχανή» υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, στην Κρήτη, με θύμα την 23χρονη, Μαρία.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και απέδωσε την τραγωδία σε μηχανική βλάβη. Παρά τις εξηγήσεις του, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης Μαρίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο Αιγύπτιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, neakriti.gr, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι «κάτι συνέβη με το λάστιχο» της μηχανής του, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Υποστήριξε πως δεν ήταν ούτε κουρασμένος ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος για τον θάνατο της 23χρονης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Μαρίας για να ζητήσει συγγνώμη.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από το δυστύχημα ήθελε να πάει σε σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τρόφιμα και είχε σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. «Δεν υπάκουσε η μηχανή», τόνισε ενώπιον των Αρχών, αποδίδοντας εκεί την τραγική κατάληξη.

Πάντως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενείς της αδικοχαμένης Μαρίας, επιτέθηκαν φραστικά στον Αιγύπτιο.