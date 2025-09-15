Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία – «Δεν υπάκουσε η μηχανή» υποστήριξε

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, στην Κρήτη, με θύμα την 23χρονη, Μαρία.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και απέδωσε την τραγωδία σε μηχανική βλάβη. Παρά τις εξηγήσεις του, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης Μαρίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο Αιγύπτιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, neakriti.gr, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι «κάτι συνέβη με το λάστιχο» της μηχανής του, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Υποστήριξε πως δεν ήταν ούτε κουρασμένος ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος για τον θάνατο της 23χρονης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Μαρίας για να ζητήσει συγγνώμη.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από το δυστύχημα ήθελε να πάει σε σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τρόφιμα και είχε σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. «Δεν υπάκουσε η μηχανή», τόνισε ενώπιον των Αρχών, αποδίδοντας εκεί την τραγική κατάληξη.

Πάντως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενείς της αδικοχαμένης Μαρίας, επιτέθηκαν φραστικά στον Αιγύπτιο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες- Οδηγίες από τον ΕΟΦ για την ασφαλέστερη χρήση τους

Σούπερ μάρκετ: Πού κυμαίνεται το κόστος του καλαθιού – Αναλυτικοί πίνακες με προϊόντα και τιμές

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις διασταυρώσεις – Τι θα προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πώς είστε στις σχέσεις σας

Τι σημαίνει η φράση «υπέρ το δέον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:00 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα της νέας παραλίας

Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη θαλάσσια περιοχή της νέ...
13:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Τουρίστρια κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχτηκε επίθεση από λύκο – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Τον τρόμο έζησε ένα 5χρονο κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν δέχτη...
13:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα, στη Φθι...
13:13 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer – Τι υποστήριξε για τη «ροζ κοκαΐνη» που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως, η κατηγορούμενη influencer στην Ρόδο αφέθηκε ελεύ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος