Φαίη Σκορδά: Λαμπερή και χαρούμενη είπε το πρώτο «Buongiorno»

Ανανεωμένη και ντυμένη στα λευκά, η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε με ένα λαμπερό χαμόγελο τη δεύτερη σεζόν της στο MEGA. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της είπαν «Buongiorno» στους τηλεθεατές, με την Άννα Βίσση και το «Ξανά μανά» να «ντύνουν» την έναρξη.

«Καλημέρα, καλημέρα, καλωσορίσατε. Παιδιά νομίζω ότι κάνουμε πρόβα, τι θα γίνει; Έγινε όλο πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ να πω: “Φαιάκι θα πεις αυτά σήμερα…”. Καλωσορίσατε! Καλωσορίσατε στο MEGA, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα και στον ALPHA Κύπρου που από σήμερα θα μας βλέπετε ζωντανά. Πολλά φιλιά στην Κύπρο!», ανέφερε στην αρχή η Φαίη Σκορδά.

Επιπλέον, η επιτυχημένη παρουσιάστρια είπε ότι: «Ίσως ήρθα με μια άνεση και ασφάλεια μεγαλύτερη φέτος, γιατί έχουμε νέες προσθήκες και με τους περισσότερους είμαι φίλη και έχω συνεργαστεί ξανά. Ανδρέα μου τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχέση».