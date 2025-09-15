Γιώργος Λιάγκας: Πρεμιέρα για «Το Πρωινό» του ANT1 – «Έχω πάντα άγχος…»

Σε νέα ώρα και με παλιούς αλλά και καινούργιους συνεργάτες, ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (15/9) έκανε πρεμιέρα.

Ο Γιώργος Λιάγκας καλημερίζοντας τους τηλεθεατές είπε: «Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω πάντα άγχος στα πρώτα λεπτά της πρώτης εκπομπής κάθε χρονιάς, να μην μιλήσω πολύ γιατί θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε, με άλλο κλίμα, πάρτι, να υποδεχτούμε τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες μου».

Στη συνέχεια, στο πλατό της εκπομπής μπήκαν ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Πάνος Κατσαρίδης, η Γιώτα Κηπουρού, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Γρηγόρης Μπάκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας, οι οποίοι θα βρίσκονται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, στο φετινό τηλεοπτικό «ταξίδι».