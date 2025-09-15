Γιώργος Λιάγκας: Πρεμιέρα για «Το Πρωινό» του ANT1 – «Έχω πάντα άγχος…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Σε νέα ώρα και με παλιούς αλλά και καινούργιους συνεργάτες, ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (15/9) έκανε πρεμιέρα.

Ο Γιώργος Λιάγκας καλημερίζοντας τους τηλεθεατές είπε: «Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω πάντα άγχος στα πρώτα λεπτά της πρώτης εκπομπής κάθε χρονιάς, να μην μιλήσω πολύ γιατί θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε, με άλλο κλίμα, πάρτι, να υποδεχτούμε τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες μου».

Στη συνέχεια, στο πλατό της εκπομπής μπήκαν ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Πάνος Κατσαρίδης, η Γιώτα Κηπουρού, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Γρηγόρης Μπάκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας, οι οποίοι θα βρίσκονται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, στο φετινό τηλεοπτικό «ταξίδι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Ποια είναι τα οφέλη της προληπτικής κολονοσκόπησης;

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δημόσιο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε

Τι είναι η «αρπαγή συζύγου» στον χώρο του swinging και γιατί μπορεί να είναι ανησυχητικό καμπανάκι για τη σχέση σας
περισσότερα
10:06 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα για Στάθη και Λιβαθυνού με Άννα Βίσση και Γιώργο Παπαδάκη

Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα», με...
09:43 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Emmy 2025: Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ από το Adolescence έγραψε ιστορία – Ο νεότερος νικητής βραβείου επιστρέφει την Τετάρτη… στο σχολείο

Στην πιο λαμπερή βραδιά της τηλεόρασης, η ιστορία γράφτηκε με τον πιο απρόσμενο πρωταγωνιστή: ...
09:25 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Επέστρεψε στο «Happy Day» για 13η σεζόν – «Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημά μας και το πρωινό μας καφεδάκι»

Για 13η σεζόν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέ...
08:46 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Η Καραβάτου μένει ΑΝΤ1 – Τι περιλαμβάνει το νέο συμβόλαιο και πότε επιστρέφει στον αέρα

Με δυναμική επάνοδο στις ζωντανές εκπομπές και με νέο συμβόλαιο κλείνει τη θερινή περίοδο η Κα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος