Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα για Στάθη και Λιβαθυνού με Άννα Βίσση και Γιώργο Παπαδάκη

Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα», με Άννα Βίσση και το επιτυχημένο κομμάτι της «Σε περίπτωση που».

«Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε», είπε στην αρχή ο Παναγιώτης Στάθης.

Από την πλευρά της, η Άννα Λιβαθυνού ανέφερε: «Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση».

«Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο “Καλημέρα Ελλάδα”, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα. Σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή: αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ, όπως μπορούμε, για να κάνουμε παρέα κάθε πρωί», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας, αλλά και στο σπιτικό σας», σημείωσε η Άννα Λιβαθυνού.

Ο Παναγιώτης Στάθης κατέληξε λέγοντας πως: «Να πίνουμε καφέ κάθε μέρα μαζί αγαπητοί φίλοι, να απαντάμε στα ερωτήματά σας, να ξέρετε ότι τα ερωτήματά σας θα είναι πεδίο έρευνας καθημερινά για εμάς και απαντήσεων που θα σας δίνονται, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να μας κρίνετε αυστηρά. Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε!».

Η εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος παρουσίασε το «Καλημέρα Ελλάδα» για 34 χρόνια, το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στην ιστορική εκπομπή, προκειμένου να ευχηθεί στους νέους οικοδεσπότες.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα. Είστε υπέροχοι, καταπληκτικά παιδιά, τα πάτε μια χαρά… Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς… Είναι η πρώτη φορά που έχω τρακ σε αυτή την εκπομπή. Έχω τρακ όχι γιατί εγώ λείπω, αλλά γιατί είστε εσείς και έχω την ίδια αγωνία μαζί σας. Έχω το ίδιο τρακ που έχετε και εσείς τις πρώτες στιγμές. Βγάζετε ένα ζεστό, ανθρώπινο πρόσωπο και πραγματικά αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ανοίξει η τηλεοπτική πόρτα του σπιτιού και να σας βάλει μέσα ο κόσμος. Αυτή είναι η συμβουλή η δική μου, μην πετάξετε τίποτα από αυτό που είστε και από αυτό που ξέρουν εκείνοι που σας γνωρίζουν. Δηλαδή, η αυθεντικότητά σας, η ειλικρίνειά σας και πάνω από όλα το αψεγάδιαστο του χαρακτήρα σας».

