«Ελλάδα 2030»: Οι δηλώσεις στο περιθώριο του συνέδριου

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο «Ελλάδα 2030», το οποίο πραγματοποιείται στις 8 και 9 Ιουνίου 2026, στο Αthenaeum InterContinental.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Δείτε όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 1ης ημέρας του συνεδρίου «Ελλάδα 2030»:

Θεοδωρικάκος: Tα επόμενα 4 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ για τις επενδύσεις

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Βασίλης Κικίλιας: «Η ελληνική ναυτιλία με τις κατάλληλες προσθήκες μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ισχυρής ανάπτυξης»

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Νίκος Παπαθανάσης: «Το DNA της κυβέρνησης είναι μέσω της ανάπτυξης να δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο».

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Δήμας: Μέσα στο καλοκαίρι θα δοθούν στην κυκλοφορία πέντε επιπλέον σταθμοί στο μετρό της Θεσσαλονίκης και θα έχει επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη

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Γερουλάνος: Η Ελλάδα δεν έχει θωρακιστεί απέναντι στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις

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Βαρουφάκης: H Ελλάδα είναι λιγότερο βιώσιμη σήμερα σε σχέση με τα τελευταία είκοσι χρόνια

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Σδούκου: Παρά την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή οι τιμές ενέργειας παραμένουν σταθερές»

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Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος (Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος): Η ναυτιλία ανήκει σε όλους μας και συνδέεται με πάνω από 100 τομείς οικονομίας

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Ανδρέας Γιακουμέλος (Director, Venergy): Τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη παγκοσμίως είναι η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα

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Διονύσης Ξένος (Ανώτερος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Olympios Group of Company): O ρόλος της νέας τεχνολογίας στα σύγχρονα έργα είναι η ενημέρωση τη στιγμή που απαιτείται

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Στάθης Κεχριώτης (Sales Director B2B Public, EU & International Organizations Όμιλος ΟΤΕ, General Manager COSMOTE Global Solutions): Στο συνέδριο μιλήσαμε για την σημαντικότητα των επενδύσεων σε υποδομές νέας γενιάς

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Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας (Πρόεδρος ΡΑΑΕΥ): Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας βοηθά στη διατήρηση των λογικών τιμών στον ηλεκτρισμό

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Κωνσταντίνος Μακέδος (Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, Αντιπρόεδρος Creadia Bank): Τα έργα της επέκτασης του μετρό όπως και τα έργα στον ΟΣΕ είναι ζωτικής σημασίας για την Αττική

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Γιώργος Σαχίνης (Διευθυντής Στρατηγικής & Καινοτομίας ΕΥΠΑΔ): Μέχρι το 2030 η ΕΥΔΑΠ θα έχει υλοποιήσει πολλά έργα στο δίκτυό της αλλά σήμερα ετοιμάζει έργα-σταθμούς για την Αττική.

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Ιωάννης Μάγαρης (Αντιπρόεδρος ΑΔΜΗΕ): Έχουμε τη δυνατότητα να συμπιέσουμε την άνοδο των τιμών ενέργειας και να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση με ασφάλεια.