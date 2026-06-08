Grand Hotel: Αγωνία για την Μελίνα

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ωστόσο, η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει.

Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τη Θάλεια να τον ακολουθήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο τολμηρό σχέδιο, που θα πανικοβάλει τον Ρήγα και θα τον αναγκάσει να αποκαλυφθεί.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τους εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες.

Η Μελίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.