Βρετανία: Τρένο εκτροχιάστηκε στη νότια Αγγλία – Ανατράπηκαν βαγόνια, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες

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Μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότια Αγγλία, μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στο Λιούις, στο Ανατολικό Σάσεξ, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, δεν υπάρχουν νεκροί ούτε σοβαρά τραυματίες, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τουλάχιστον δύο βαγόνια να έχουν βγει από τις ράγες και να έχουν ανατραπεί στο πλάι.

Το τρένο φέρεται να μετέφερε μεγάλο αριθμό επιβατών, ενώ στο σημείο επιχειρούν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:54 τοπική ώρα, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιούις, περίπου 110 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου, σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Τουλάχιστον δύο βαγόνια ανατράπηκαν

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν βαγόνια πεσμένα στο πλάι, ενώ σε ορισμένες εικόνες διακρίνονται άνθρωποι να στέκονται πάνω στις αμαξοστοιχίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για τον εκτροχιασμό και ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο, τονίζοντας ότι οι Αρχές συνεργάζονται με τις σιδηροδρομικές εταιρείες και τους τοπικούς φορείς για την υποστήριξη των επιβατών.

Έκκληση να μην γίνονται εικασίες για τα αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του εκτροχιασμού.

Το συνδικάτο μηχανοδηγών ASLEF κάλεσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην προχωρούν σε εικασίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.

«Παρακαλούμε αφήστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κάνουν τη δουλειά τους και αποφύγετε τις εικασίες αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η Transport Salaried Staffs’ Association ανέφερε ότι το τρένο ήταν γεμάτο με επιβάτες, σημειώνοντας ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ευημερία όσων βρίσκονταν στην αμαξοστοιχία.

Η βουλευτής των Εργατικών Χελένα Ντόλιμορ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», αναφέροντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς και ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Μεγάλη αναστάτωση στα δρομολόγια

Η National Rail προειδοποίησε για σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις για αρκετές ώρες, καθώς μέχρι νεωτέρας δεν μπορούν να κινηθούν τρένα μέσω Λιούις και Χέιγουορντς Χιθ.

Οι επιβάτες έχουν κληθεί να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η νότια Αγγλία πλήττεται από κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ορισμένα δρομολόγια είχαν ήδη ακυρωθεί και άλλα εκτελούνταν με μειωμένη ταχύτητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίσημη σύνδεση του καύσωνα με τον εκτροχιασμό.