Σοκ στη Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε εν ψυχρώ έναν ηλικιωμένο που έκανε ποδήλατο

Μια ανεξήγητη και στυγερή δολοφονία συγκλονίζει τη Βραζιλία, καθώς μια 24χρονη γυναίκα μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 81χρονο ποδηλάτη στην αμερικανική πολιτεία Φόρμινγκα. Οι αρχές συνέλαβαν τη δράστρια την επόμενη ημέρα και συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα κίνητρα της αποτρόπαιης πράξης.

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Διεθνή Νέα

Βραζιλία/ Θανατηφόρο μαχαίρωμα
Πηγή: Impacto Global
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Βραζιλία: Μια 24χρονη μαχαίρωσε θανατηφόρα έναν 81χρονο ποδηλάτη, σε μια ανεξήγητη και στυγερή δολοφονία που συγκλονίζει τη χώρα.
  • Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, όπου η νεαρή γυναίκα επιτέθηκε απρόκλητα στον ηλικιωμένο, χωρίς να προηγηθεί καμία λογομαχία ή προστριβή.
  • Ο 81χρονος, παρά την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η δράστις συνελήφθη την επόμενη ημέρα και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ανεξήγητη και στυγερή δολοφονία, συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Βραζιλία, καθώς κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που μια νεαρή γυναίκα, επιτίθεται απρόκλητα σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, κόβοντας αδικαιολόγητα το νήμα της ζωής του.

Το περιστατικό-σοκ, σημειώθηκε στην αμερικανική πολιτεία Φόρμινγκα.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η 24χρονη κινείτο πεζή στον δρόμο, όταν την πλησίασε ο 81χρονος, κάνοντας ποδήλατο. Χωρίς να προηγηθεί καμία λογομαχία ή προστριβή, η γυναίκα έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και κατάφερε καίριο χτύπημα στον ηλικιωμένο.

Ο 81χρονος, σε κατάσταση σοκ, προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει, τι είχε συμβεί. Παρά την άμεση μεταφορά του σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα αποδείχθηκε θανατηφόρο.

 

 

 

Η σύλληψη

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηλικιωμένου, οι τοπικές Αρχές, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της. Η 24χρονη συνελήφθη το απόγευμα της επόμενης ημέρας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες. ώστε να διαλευκάνουν τα κίνητρα της αποτρόπαιης αυτής πράξης.

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