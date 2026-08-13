Σοκ στη Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε εν ψυχρώ έναν ηλικιωμένο που έκανε ποδήλατο

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Μια ανεξήγητη και στυγερή δολοφονία, συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Βραζιλία, καθώς κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που μια νεαρή γυναίκα, επιτίθεται απρόκλητα σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, κόβοντας αδικαιολόγητα το νήμα της ζωής του.

Το περιστατικό-σοκ, σημειώθηκε στην αμερικανική πολιτεία Φόρμινγκα.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η 24χρονη κινείτο πεζή στον δρόμο, όταν την πλησίασε ο 81χρονος, κάνοντας ποδήλατο. Χωρίς να προηγηθεί καμία λογομαχία ή προστριβή, η γυναίκα έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και κατάφερε καίριο χτύπημα στον ηλικιωμένο.

Ο 81χρονος, σε κατάσταση σοκ, προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει, τι είχε συμβεί. Παρά την άμεση μεταφορά του σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα αποδείχθηκε θανατηφόρο.

■ [충격]장난으로 81세 노인 묻지마 살해 • 8월 10일 브라질 포르미가시

• 24세 여성이 자전거 타고 지나가던

81세 남성 노인 흉기로 묻지마 살인

• 노인 병원 이송도중 사망

• ​아무런 이유도, 연고도 없는 무고한

어르신을 상대로 이런 잔혹한 짓을

저지르다니 정말 소름… pic.twitter.com/XfYTywNMb1 — 베트남 외노자 (@5ozmp) August 13, 2026

Η σύλληψη

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηλικιωμένου, οι τοπικές Αρχές, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της. Η 24χρονη συνελήφθη το απόγευμα της επόμενης ημέρας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες. ώστε να διαλευκάνουν τα κίνητρα της αποτρόπαιης αυτής πράξης.