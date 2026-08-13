Φωτιά στη Χαλκιδική: Σοβαρές ζημιές στον βιολογικό και το θέατρο της Σίβηρης – Φόβοι για επέκταση προς Ελάνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο, καθώς η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ο κίνδυνος να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «μπορεί, και το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επισημαίνει, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο.

«Τίποτα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, γιατί πολύ απλά ακόμα καίγονται», τονίζει ο κ. Κουφίδης, μεταφέροντας την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στη Χαλκιδική.

Όπως σημειώνει, προτεραιότητα των αρχών παραμένει η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηρίζει εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στην περιοχή της Σίβηρης, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί να περάσει προς την Ελάνη στη δυτική – βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με λεωφορεία

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων από τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουφίδης, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Σίβηρη, ενώ δύο λεωφορεία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους προς τη Φούρκα.

«Τώρα βγάλαμε δύο λεωφορεία με εγκλωβισμένους από τη Σίβηρη και τα στέλνουμε προς τη Φούρκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν κλείσει και τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μόνο όπου αυτό κρίνεται ασφαλές. «Είμαστε ακόμα στο πεδίο. Δεν έχουμε φύγει. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», υπογραμμίζει.

Στα ξενοδοχεία όσοι απομακρύνθηκαν με πλωτά

Για τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές με πλωτά μέσα έχει ήδη προβλεφθεί λύση για την προσωρινή φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τον κ. Κουφίδη, οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τη Σάνη, όπου έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ξενοδοχεία δηλώνουν τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους. Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που δηλώνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι πολίτες θα μεταφερθούν στους χώρους φιλοξενίας.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουν στη Σάνη. Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα και δηλώνουνε διαθέσιμα τα ξενοδοχεία για το πόσα δωμάτια έχουνε», σημειώνει.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, προκειμένου οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες περιοχές να έχουν ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών

Παράλληλα έχει ανακοινωθεί σύσκεψη(επρόκειτο να ξεκινήσει στις 7.30 μμ ) των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο τον συντονισμό της διαχείρισης της κατάστασης και την οργάνωση των επόμενων κινήσεων.

Ο κ. Κουφίδης επιβεβαιώνει ότι η σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα σε χώρο της περιοχής, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η αποτίμηση της καταστροφής, αλλά η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου.

Ο μεγάλος φόβος: να κινηθεί η φωτιά προς τη Σάνη

Το κρίσιμο για τις αρχές είναι η κατεύθυνση που μπορεί να πάρει η φωτιά τις επόμενες ώρες. Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης, «το πρόβλημά μας είναι μη φύγει η φωτιά και μπει μεσα στην Ελάνη και πάει προς τη Σάνη». Μια πιθανή μετατόπιση του μετώπου προς την Ελάνη και στη συνέχεια προς τη Σάνη θα δημιουργούσε νέα δεδομένα και θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας.

«Βρισκόμαστε σε μάχη», τονίζει ο ίδιος, αποτυπώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς να έχει ακόμη κλείσει ο κύκλος της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική