Φωτιά στη Χαλκιδική: «Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα – Δυστυχώς κάηκαν σπίτια» λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Σίβηρης

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Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Σίβηρης, Παντελής Χατζηανδρέου, ανέφερε μιλώντας στο enikos.gr: «Η εικόνα της φωτιάς είναι λίγο καλύτερη. Οι φλόγες έφτασαν στη θάλασσα και δυστυχώς κάποια σπίτια κάηκαν. Όμως, δεν μπήκε (η πυρκαγιά) μέσα στον οικισμό. Τη σταματήσαμε. Όποιο σπίτι κάηκε ήταν εκτός του οικισμού».

«Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και έχει κοπάσει και ο άνεμος. Θέλω να πιστεύω ότι ως το βράδυ θα έχουν ησυχάσει τα πράγματα» πρόσθεσε.

Καλύτερη εικόνα της φωτιάς δίνουν και πηγές της Πυροσβεστικής.