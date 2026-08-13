Φωτιά στη Χαλκιδική: «Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα – Δυστυχώς κάηκαν σπίτια» λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Σίβηρης

Ο πρόεδρος της Σίβηρης, Παντελής Χατζηανδρέου, δήλωσε ότι οι φλόγες έφτασαν στη θάλασσα και έκαψαν σπίτια εκτός οικισμού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή.
  • Ο πρόεδρος της Σίβηρης, Παντελής Χατζηανδρέου, δήλωσε στο enikos.gr πως «οι φλόγες έφτασαν στη θάλασσα και δυστυχώς κάποια σπίτια κάηκαν», αλλά «δεν μπήκε (η πυρκαγιά) μέσα στον οικισμό».
  • Έχει κοπάσει ο άνεμος, με τον κ. Χατζηανδρέου να εκφράζει την ελπίδα ότι «ως το βράδυ θα χουν ησυχάσει τα πράγματα».

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Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή.

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Ο πρόεδρος της κοινότητας Σίβηρης, Παντελής Χατζηανδρέου, ανέφερε μιλώντας στο enikos.gr: «Η εικόνα της φωτιάς είναι λίγο καλύτερη. Οι φλόγες έφτασαν στη θάλασσα και δυστυχώς κάποια σπίτια κάηκαν. Όμως, δεν μπήκε (η πυρκαγιά) μέσα στον οικισμό. Τη σταματήσαμε. Όποιο σπίτι κάηκε ήταν εκτός του οικισμού».

«Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και έχει κοπάσει και ο άνεμος. Θέλω να πιστεύω ότι ως το βράδυ θα έχουν ησυχάσει τα πράγματα» πρόσθεσε.

Καλύτερη εικόνα της φωτιάς δίνουν και πηγές της Πυροσβεστικής.

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