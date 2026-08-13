Γαλλία: Εκλάπησαν συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ

Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα συλλεκτικών καρτών, κυρίως Pokémon, στην κεντροανατολική Γαλλία, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται περίπου στις 80.000 ευρώ. Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα τα ξημερώματα, αρπάζοντας εκατοντάδες κάρτες Pokémon προτού διαφύγουν λόγω του συναγερμού. Οι κάρτες Pokémon αποτελούν συχνό στόχο κλοπών λόγω της υψηλής τους αξίας και δημοτικότητας στους συλλέκτες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πόκεμον
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα συλλεκτικών καρτών στην κεντροανατολική Γαλλία. Η διευθύντρια δήλωσε ότι «η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται περί τα 80.000 ευρώ», κυρίως καρτών Pokémon.
  • Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, αρπάζοντας εκατοντάδες κάρτες Pokémon προτού τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο εξαιτίας του συναγερμού.
  • Οι κάρτες Pokémon, δημοφιλείς στους συλλέκτες και με εξωφρενικές τιμές, αποτελούν συχνό στόχο κλοπών, με παρόμοια περιστατικά να έχουν σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ρεν και τον Ιανουάριο του ίδιου έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διάρρηξη σημειώθηκε σε ένα κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες, ιδίως κάρτες Pokémon, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην κεντροανατολική Γαλλία. «Η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται περί τα 80.000 ευρώ», δήλωσε η διευθύντριά του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

ΗΠΑ: Σκηνές χάους σε καταστήματα που πωλούν πακέτα Pokemon – Αγοραστές παλεύουν μεταξύ τους για μια συλλεκτική κάρτα

H κλοπή έγινε στο Μπουργκουάν Ζαλιέ στη κεντροανατολική Γαλλία γύρω στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν «τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, εξήγησε η υπεύθυνη του καταστήματος Smogtrade, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της».

«Προτού τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο εξαιτίας του συναγερμού, οι διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν πολλές εκατοντάδες κάρτες, σχεδόν όλες του γιαπωνέζικου franchise Pokémon», συμπλήρωσε η έμπορος, υπολογίζοντας τη ζημία σε σχεδόν 80.000 ευρώ».

Pokémon: Αποκαλύφθηκε easter egg από τα πρώτα παιχνίδια 27 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους – ΦΩΤΟ

Οι κάρτες Pokémon, ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια μεταξύ των συλλεκτών και ορισμένες από τις οποίες πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές, προέρχονται από μια ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων με θέμα τις περιπέτειες μικρών τεράτων και αποτελούν συχνά στόχο κλοπών τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

Τον Φεβρουάριο του 2024, στη Ρεν, τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης για την κλοπή δεκάδων χιλιάδων καρτών Pokémon, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Τίτλοι τέλους: Χωρίς Ash και Pikachu η νέα σειρά των Pokémon – ΒΙΝΤΕΟ

Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν τη φορά, κάρτες Pokémon, αξίας 100.000 δολαρίων (περίπου 87.000 ευρώ) είχαν κλαπεί από ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

Τον επόμενο μήνα, μια σπάνια κάρτα Pikachu, του διάσημου κίτρινου χαρακτήρα της σειράς, είχε πουληθεί σε δημοπρασία έναντι ενός ποσού ρεκόρ, στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια (14,3 εκατομμύρια ευρώ).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ