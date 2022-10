Celestial: Tο νέο τραγούδι του Εντ Σίραν για τα Pokemon – BINTEO

O Εντ Σίραν κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο κλιπ για το νέο του τραγούδι με τίτλο «Celestial», το οποίο είναι αφιερωμένο στα Pokemon. Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού εμφανίζονται ο Pikachu, ο Charmander, o Charizard, o Snorlax και πολλά ακόμη Pokemon.

Η συνεργασία του Εντ Σίραν με την The Pokémon Company και τη Nintendo δεν περιορίζεται μόνο στην κυκλοφορία του τραγουδιού. Το κομμάτι του Βρετανού καλλιτέχνη συμπεριλαμβάνεται στα επερχόμενα Pokémon Scarlet και Pokémon Violet, τα οποία κυκλοφορούν στις 18 Νοεμβρίου, αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο σημείο του νέου παιχνιδιού θα ακουστεί το τραγούδι.

A wild Ed Sheeran appeared… ‘Celestial’ is out now! Ed made this song for everyone who carried @Pokemon with them wherever they went. Hidden in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet, you can find Ed's song in game on November 18th! https://t.co/rKOG5Thot1 pic.twitter.com/XAt9UmiY8t

We’ve teamed up with @edsheeran on a new track! ‘Celestial’ will be featured in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet! 😍

Check out the full video featuring Squirtle, Pikachu, Machamp, Snorlax and more: https://t.co/3jhj6QbnpJ pic.twitter.com/5nIRPotcej

— Pokémon (@Pokemon) September 29, 2022