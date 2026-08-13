Κώστας Πάσσαρης: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του – Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

Στη φυλακή θα παραμείνει ο Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Ρουμανία, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά σήμερα το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η απόφαση ακολούθησε την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, όταν είχε επίσης απορριφθεί αίτημα του Πάσσαρη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας, ο Κώστας Πάσσαρης ή «Το Θηρίο των Βαλκανίων» βρίσκεται στη φυλακή για πάνω από 24 χρόνια για ανθρωποκτονία. Για να έχει δικαίωμα υπό όρους αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια, χρονικό όριο το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει.

Ωστόσο, το δικαστήριο του Ντολζ έκρινε ότι ο Πάσσαρης δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί από τις φυλακές της Κραϊόβα. Μεταξύ άλλων, για να γίνει δεκτό το αίτημά του θα πρέπει να έχει πειθαρχημένη συμπεριφορά και ουσιαστικές ενδείξεις σωφρονισμού, ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και το ποινικό παρελθόν του.

«Το δικαστήριο σημειώνει ότι, κατά την εκτέλεση της ποινής, το άτομο (Κώστας Πάσσαρης) τιμωρήθηκε 9 φορές για διάφορα πειθαρχικά αδικήματα και ανταμείφθηκε 9 φορές με την άρση του προηγουμένως επιβληθέντος πειθαρχικού μέτρου και 41 φορές με την προσθήκη δικαιωμάτων. Ολοκλήρωσε 13 εκπαιδευτικά προγράμματα, 4 προγράμματα ψυχολογικής βοήθειας και 3 υποχρεωτικά προγράμματα κοινωνικής βοήθειας. Συμμετείχε επίσης σε 5 ηθικοθρησκευτικά προγράμματα, 11 ψυχολογικές δραστηριότητες, 3 κοινωνικές δραστηριότητες και 116 προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αρνήθηκε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ψυχολογικής βοήθειας, το οποίο στη συνέχεια ολοκλήρωσε, και μια ηθικοθρησκευτική συμβουλευτική. Αποκλείστηκε από αθλητικό πρωτάθλημα. Επιλέχθηκε για τέσσερις επισκέψεις στην κοινότητα. Επωφελήθηκε από εκπαιδευτική, ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική, εκπληρώνοντας τις συστάσεις του Ατομικού Σχεδίου Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, το δικαστήριο θεωρεί ότι το άτομο υιοθέτησε σχετικά φυσιολογική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση της ποινικής ποινής, σύμφωνα με τους κανόνες κράτησης, αλλά η συμπεριφορά του δεν ξεχώρισε σε τέτοιο βαθμό ώστε να πείσει το δικαστήριο ότι επιτεύχθηκε ο σκοπός της ποινής, που είναι η διασφάλιση της μεταμόρφωσης του καταδικασθέντος, με την άρση αυτών των συνηθειών,που αποτελούσαν παράγοντες που ενέπνευσαν την εκτέλεση της παράνομης δραστηριότητας», εξηγεί ο δικαστής.

Σημειώνεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης κρίθηκε ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.