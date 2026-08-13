Νέα ένταση στην Παλαιστίνη: Σε κατάσταση πολιορκίας ξανά η Δυτική Όχθη – Επίθεση στη Γάζα

Νέα ένταση στα Παλαιστινιακά εδάφη λίγες μέρες μετά την δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που άμεσο αποδέκτη είχε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν δέχεται την συμφωνία των 15 σημείων τορπιλίζοντας τη συμφωνία με εγγυήτρια δύναμη τις ΗΠΑ.

Η ένταση έχει ξεσπάσει τόσο στη Δυτική Όχθη, όσο και στην Χαν Γιουνίς στη βόρεια Γάζα. Ιδίως στη Δυτική Όχθη η πολιορκία από ισραηλινούς έποικους σε σπίτια Παλαιστινίων έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αλλά και του ΟΗΕ.

Επίθεση στη Γάζα

Σήμερα, λοιπόν, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε από αέρος στον διοικητή λόχου της Χαμάς στην περιοχή του Χαν Γιούνις στη βόρεια Γάζα. Να σημειωθεί ότι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού υπό τη διοίκηση της Νότιας Διοίκησης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία και θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής.

Σε κατάσταση πολιορκίας η Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος, Αμπέντ Αλ Άτεμ Ουάντι αφότου έποικοι εγκλώβισαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων μέσα στα σπίτια τους σε μια πολιορκία που έχει σκοπό σύμφωνα με τους Παλαιστινίους τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους.

Η πολιορκία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο όταν Εβραίοι έποικοι απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στα τρία σπίτια στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα και έστησαν αντίσκηνο στις μπροστινές αυλές τους, αρνούμενοι να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να μπει ή να βγει. Οι έποικοι είχαν διακόψει νωρίτερα την παροχή ρεύματος και νερού.

Ο δήμαρχος της Κούσρα, Αμπέντ Αλ Άτεμ Ουάντι δήλωσε πως έξι σπίτια στο χωριό εκκενώθηκαν και καταλήφθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες, ανάμεσά τους και τα τρία σπίτια υπό πολιορκία στην κορυφή του λόφου, με τις δύο οικογένειες που κατοικούν εκεί να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα από τα σπίτια. Φωτογραφίες του REUTERS δείχνουν αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες να στέκονται έξω από ένα από τα σπίτια. «Οι στρατιώτες ενημέρωσαν τις οικογένειες ότι οι επιχειρήσεις στην Κούσρα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή», είπαν κάτοικοι του χωριού.

יום חמישי ברציפות בקוסרה. המתנחלים עדיין מול הבתים למי שתהה. (לפי עדות מוקדמת יותר פונו לכמה דקות אך לפי התיעוד הם שם כרגע) pic.twitter.com/KFHwFBjBa2 — Nurit Yohanan (@nurityohanan) August 13, 2026

Έκκληση για άρση του αποκλεισμού

Οι δύο οικογένειες υπό πολιορκία στην περιοχή λένε ότι «δεν έχουν τρόφιμα ή φάρμακα» και ότι «οι έποικοι καταστρέφουν την περιουσία τους, πετώντας πέτρες στα σπίτια τους και χρησιμοποιώντας υβριστική γλώσσα εναντίον τους».

«Καλούμε τους κυβερνητικούς θεσμούς και κάθε ελεύθερο και έντιμο άνθρωπο να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τρόφιμα και φάρμακα», δήλωσε ο Κουσάι Αμπού Ριίντα, ένας Παλαιστίνιος που έχει εγκλωβιστεί σε ένα από τα σπίτια, που ανήκει στον αδελφό του, ο οποίος ζει στο Οχάιο και έχει αμερικανική υπηκοότητα. Επιβεβαίωσε, μάλιστα, ότι οι δύο οικογένειες συγκεντρώθηκαν σε ένα από τα τρία σπίτια.

Η παρέμβαση του ΟΗΕ

Σε ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι «δεκαπέντε (15) Παλαιστίνιοι μεταξύ των οποίων δύο παιδιά έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους σε κατάσταση τρόμου, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές τους ανάγκες και χωρίς πρόσβαση σε νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα».

Βίντεο που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δείχνει αρκετούς Ισραηλινούς άνδρες με πράσινη στρατιωτική περιβολή να συμμετέχουν με τους εποίκους σε πρωινή προσευχή στο αντίσκηνο. Ο στρατός είπε πως λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά μελών του που μπορεί να εμπλέκονται.

Εγκληματικός ο αποκλεισμός λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλμ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε πως «ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία έχουν πάει έπειτα από δικό μας αίτημα για να απομακρύνουν τους Ισραηλινούς τρομοκράτες που το κάνουν αυτό». «Αυτό που κάνουν στο σπίτι αυτής της οικογένειας είναι εγκληματικό», υπογράμμισε.

Πάντως, οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι υποστηρίζουν πως «ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει σε εποίκους να αρπάζουν γη και πόρους σε όλη τη Δυτική Όχθη χωρίς να τιμωρούνται, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπου έχουν ισραηλινής έκδοσης έγγραφα ιδιοκτησίας». Εξάλλου, περιστατικά αρπαγής γης από εποίκους είναι ιδιαίτερα συχνά στα περίχωρα χωριών, όπως η Κούσρα, που βρίσκεται σε μία περιοχή που τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή την οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967, κατοικούν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 500.000 έποικοι. Υπάρχουν περίπου 146 οικισμοί στη Δυτική Όχθη, καθώς και 390 μικρότερες δομές, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση Peace Now.