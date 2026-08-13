Φωτιά στις Αχαρνές κοντά στο στρατόπεδο Καποτά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.
Στο σημείο επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν από υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στις 19:04, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026