Φωτιά στη Χαλκιδική: Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη

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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική.

Πριν απο λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη.