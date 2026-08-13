Φωτιά στη Χαλκιδική: Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη

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Φωτιά, Χαλκιδική
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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική.

Πριν απο λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη.

 

 

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