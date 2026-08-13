Φωτιά στη Χαλκιδική: Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική.
Πριν απο λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Φούρκα και Σίβηρη.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φούρκα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Σκιώνη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026