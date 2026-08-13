Ο πιο φονικός Ιούλιος για την Ουκρανία – Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν τις σορούς στρατιωτών τους

Τιμή στους πεσόντες της περιφέρειας του Ιβάνο – Φρανκίβσκ απέδωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται με θύματα στην πλειονότητά τους αμάχους.

Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ καθιστώντας τον Ιούλιο ως τον πιο φονικό μήνα για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022, καθώς πλέον συμπληρώνονται τεσσεράμισι χρόνια από τη ρωσική εισβολή. Στο μεταξύ, Ουκρανία και Ρωσία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι προέβησαν σε νέες ανταλλαγές σορών στρατιωτών τους που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση.

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Ξεκίνησα το ταξίδι μου στην περιφέρεια του Ιβάνο – Φρανκίβσκ αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας, ανδρών και γυναικών», ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αιώνιος σεβασμός και ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν την Ουκρανία και έδωσαν τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα. Αιώνια μνήμη στους πεσόντες πολεμιστές μας», προσθέτει στο μήνυμά του.

Ιούλιος: Νεκροί 437 άμαχοι και 2.610 τραυματίες

Πάντως, τα στοιχεία του ΟΗΕ είναι αποκαλυπτικά για τον αριθμό των νεκρών αμάχων. «Ο Ιούλιος ήταν ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια ρωσικής εισβολής», σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 437 άμαχοι σκοτώθηκαν και 2.610 τραυματίστηκαν, αύξηση 30% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026 και 70% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, ανέφερε η Αποστολή Επιτήρησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU).

Από τις αρχές του έτους, η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει καταγράψει 12.477 αμάχους θύματα (1.839 νεκροί και 10.638 τραυματίες), αύξηση 44% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, και διπλάσιος αριθμός σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

«Οι άμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους κινδύνους λόγω της αυξανόμενης χρήσης πυραύλων και drones στα αστικά κέντρα, βομβών ολίσθησης σε πόλεις πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, και drones μικρής εμβέλειας», δήλωσε η Ντανιέλε Μπελ της HRMMU.

Σκληρά πλήγματα νεκρούς στο Κίεβο

Στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, καταγράφηκαν 54 νεκροί και 202 τραυματίες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν κατ’ επανάληψη μαζικά το Κίεβο, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ. Παράλληλα, ο αριθμός των θανάτων αμάχων στη Ρωσία αυξήθηκε επίσης τον Ιούλιο, υπογράμμισε η Αποστολή, με τις ρωσικές αρχές να έχουν ήδη μιλήσει για 70 νεκρούς και 601 τραυματίες.

Προσεγγίζουν τους 17.000 οι νεκροί

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η HRMMU έχει καταγράψει τον θάνατο τουλάχιστον 16.874 αμάχων, εκ των οποίων 820 παιδιά, και τον τραυματισμό άλλων 51.273, εκ των οποίων 3.126 παιδιά, αριθμοί που είναι πιθανόν μικρότεροι των πραγματικών καθώς η HRMMU δεν μπορεί να μεταβεί σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Συμφωνία για ανταλλαγή σορών

Στο μεταξύ, σήμερα Ουκρανία και Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμφώνησαν την ανταλλαγή σορών. Σε πρώτη φάση, η Ρωσία παρέδωσε 261 σορούς, που ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς. Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC, επικαλούμενο έναν ρώσο κοινοβουλευτικό, μετέδωσε από την πλευρά του ότι η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο 261 σορούς και παρέλαβε από την Ουκρανία 24 σορούς.

Να σημειωθεί ότι οι ανταλλαγές σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν τα μόνα απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.