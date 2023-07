Pokémon: Αποκαλύφθηκε easter egg από τα πρώτα παιχνίδια 27 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους – ΦΩΤΟ

Τα πρώτα παιχνίδια Pokémon, η Red Version και η Green Version κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία στις 27 Φεβρουαρίου 1996. Η Pokémon Green δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, αλλά στην θέση της ήταν η Pokémon Blue.

Τώρα 27 και πλέον χρόνια από την κυκλοφορία τους αποκαλύφθηκε ένα μικρό easter egg, το οποίο κανείς δεν γνώριζε. Στην «έπαυλη» των Pokémon στο νησί Cinnabar υπήρχαν κάποια ημερολόγια. Ένα από αυτά έγραφε «5 Ιουλίου, Γουιάνα, Νότια Αμερική, ένα νέο είδος Pokémon ανακαλύφθηκε βαθιά μέσα στη ζούγκλα».

Στην συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ανακαλυφθεί το πρώτο Pokémon στην ιστορία. To μυθικό πλάσμα «Mew». Το Mew βρέθηκε από έναν χαρακτήρα που ονομαζόταν Miyamoto, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Shigeru Miyamoto της Nintendo, ο οποίος έδωσε το «ΟΚ» για να ξεκινήσει η ανάπτυξη του πρώτου Pokémon τίτλου.

Όμως αυτή η ημερομηνία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ο Junichi Masuda, που ο «πατέρας» των Pokémon παιχνιδιών μαζί με τους Satoshi Tajiri και Ken Sugimori, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter αποκάλυψε ότι στις 5 Ιουλίου ξεκίνησε και η ανάπτυξη των πρώτων παιχνιδιών, Pokémon Red και Pokémon Green.

«Στις 5 Ιουλίου, τα Pokémon γεννήθηκαν στην Ιαπωνία, εκεί όπου κάποτε “έζησε” και η Game Freak» έγραψε ο Junichi Masuda.

Το tweet του Masuda έχει γίνει viral. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 84 χιλιάδες likes και μετράει σχεδόν 9 εκατομμύρια προβολές.

