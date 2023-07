BBC: Ο παρουσιαστής που πλήρωσε έφηβο για αισθησιακές φωτογραφίες «προσπάθησε να σταματήσει την έρευνα»

Οι πιέσεις εναντίον του BBC συνεχίζονται μετά τις κατηγορίες που αποκαλύφθηκαν ότι ένας από τους προβεβλημένους παρουσιαστές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα πλήρωσε έναν έφηβο για να του στέλνει πορνογραφικές φωτογραφίες.

Ο παρουσιαστής, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, τέθηκε την Κυριακή σε διαθεσιμότητα. Το βράδυ της Παρασκευής, η «The Sun» δημοσίευσε τη μαρτυρία μιας μητέρας, κατηγορώντας αυτόν τον σταρ παρουσιαστή, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι έδωσε, σε αντάλλαγμα με φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου, αρκετές δεκάδες χιλιάδες λίρες στο παιδί της, τότε 17 ετών. Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται αν το παιδί ήταν κορίτσι ή αγόρι.

Η μητέρα κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι «κατέστρεψε τη ζωή» του 20χρονου πλέον παιδιού της, που μέσα σε τρία χρόνια έγινε ένα «φάντασμα εθισμένο στο κρακ». Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οικογένεια επικοινώνησε με το BBC στις 19 Μαΐου για να τους ενημερώσει για την κατάσταση, αλλά ο παρουσιαστής συνέχισε να παρουσιάζει εκπομπές για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Σήμερα, η Sun ανέφερε ότι ο παρουσιαστής, «ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του BBC», «τηλεφώνησε δύο φόρες μέσα σε κατάσταση πανικού» στο νέο άτομο την περασμένη εβδομάδα. Του ζητούσε να τηλεφωνήσει στη μητέρα του για να «σταματήσει την έρευνα».

