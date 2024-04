Μακάμπι – Παναθηναϊκός 85-83: «Λύγισε» στη Χάλα Πιονίρ και τώρα τρέχει

Η αργοπορημένη αφύπνιση του Παναθηναϊκού, δεν του επέτρεψε την ολική επαναφορά από το -18 (57-39 στο 24΄) και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο (1-2 στη σειρά), όσον αφορά την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Βερολίνου.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 85-83 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Game 3 επί σερβικού εδάφους, με τους Ισραηλινούς να απέχουν μία νίκη από την επιστροφή τους στην καταληκτική φάση της Euroleague. Πλέον το Game 4 (2/5) και πάλι στην ουδέτερη Aleksandar Nikolic Hall αποκτά χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 46-37, 67-56, 85-83

One W away from #F4GLORY!@MaccabiTLVBC takes thriller in Belgrade!#EveryGameMatters pic.twitter.com/jgQRFm0Tq1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2024