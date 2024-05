Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: Επανασύνδεση για το ζευγάρι; – Εθεάθησαν χεράκι-χεράκι στο Μόντε Κάρλο

Η Πάουλα Μπαντόσα έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας πριν από μερικές εβδομάδες πως εκείνη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

«Μετά από προσεκτική σκέψη και μετά από πολλές όμορφες στιγμές μαζί, ο Στέφανος κι εγώ αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Μοιραστήκαμε ένα ταξίδι με αγάπη και σαν φίλοι, με αμοιβαίο σεβασμό, αποφασίσαμε να πορευθούμε ο καθένας στον δικό του δρόμο. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των φίλων και των οικογενειών μας. Καθώς προχωράμε προς τα νέα κεφάλαια στις ζωές μας, συνεχίζουμε να ευχόμαστε τα καλύτερα ο ένας στον άλλο» είχε γράψει η Ισπανίδα τενίστρια.

Ωστόσο ένα νέο βίντεο με το πρώην ζευγάρι κάνει τον γύρο του διαδικτύου και ενισχύει τις φήμες ότι ίσως έχει υπάρξει επανασύνδεση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και την Πάουλα Μπαντόσα.

Όπως θα δεις στο βίντεο, οι δυο τους περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι στο Μόντε Κάρλο, παρά την ανακοίνωση ότι… χώρισαν!

So it looks like Tennis Power Couple Tsitsidosa are back on.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa were spotted together, today in Monte Carlo, Monaco.

May 18, 2024 pic.twitter.com/V3SKcVFmYn

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) May 19, 2024