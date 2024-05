Βρέθηκε εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο βράχους το κεφάλι αγάλματος 2.100 ετών – Ανήκει σε Ελληνίδα θεά

Το κεφάλι του αγάλματος της Ελληνίδας θεότητας για την υγεία, βρέθηκε εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο βράχους. Πρόκειται για το κεφάλι από ένα άγαλμα 2.100 ετών, για την τύχη του οποίου δεν έχει γίνει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Το κεφάλι από το άγαλμα της Θεάς Υγείας βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια, στο Παμούκαλε, του Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία. Η Λαοδίκεια βρίσκεται σε μια γεωγραφική τοποθεσία στη νότια πλευρά του ποταμού Λύκου, 6 χιλιόμετρα βόρεια του Ντενιζλί.

Η Λαοδίκεια ήταν από τις πιο διάσημες και με επιρροή πόλεις τον 1ο αιώνα π.Χ.. Τα ερείπια της πόλης χρονολογούνται από αυτήν την εποχή.

Οι σεισμοί συχνά μάστιζαν την πόλη και το 494 μ.Χ. ένας μεγάλος σεισμός κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό. Ένας ακόμα σεισμός μεταξύ 602-610 και η κλιμακούμενη απειλή από τις αραβικές επιδρομές οδήγησαν στην τελική εγκατάλειψη της πόλης.

Οι ανασκαφές στην αρχαία Λαοδίκεια βρίσκονται υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Παμούκαλε, Δρ. Celal Şimşek.

Η Υγεία ήταν η αρχαία ελληνική θεότητα της υγείας. Έδωσε το όνομά της στη φιλοσοφία της υγιεινής. Η Υγεία ήταν μια νεαρή θεά, κόρη και διευθύντρια του Ασκληπιού, του θεού της Ιατρικής. Ήταν υπεύθυνη για την καθαριότητα και για το πώς να ζήσει ένας άνθρωπος μια μακρά ζωή (προληπτική ιατρική).

Στην κλασσική γλυπτική συχνά εμφανίζεται να κρατά ή να ταΐζει ένα μεγάλο φίδι (το σύμβολο της Ασκληπιείου Ιατρικής) στην αγκαλιά της. Αγάλματα της Υγείας αναγέρθηκαν σε όλα τα μεγάλα θεραπευτικά κέντρα που βρίσκονταν στους ναούς του Ασκληπιού. Οι αρχικοί ναοί της ήταν στην Επίδαυρο, την Κόρινθο, την Κω και την Πέργαμο.

Την φωτογραφία του κεφαλιού που βρέθηκε έδωσε στην δημοσιότητα η Διεύθυνση Ανασκαφών και Ερευνών, που προΐσταται των ερευνών.

Laodikeia’da 2100 yıl sonra güneş ve bizimle Hygieia’nın buluşması🤗Goddess Hygieia meeting the sun and us after 2100 years in Laodikeia @kazardb @muzeler_dairesi @TCKulturTurizm @yazgi_gokhan @birolincecikoz pic.twitter.com/qynoFRhG78

— Celal Şimşek (@celal1964) May 20, 2024