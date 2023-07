Wimbledon: Το κοινό αποδοκίμασε την Βικτώρια Αζαρένκα – «Ήταν μεθυσμένοι φίλαθλοι» απάντησε η τενίστρια

Αποδοκιμασίες δέχθηκε η Βικτόρια Αζαρένκα από φιλάθλους της Λευκορωσίας, μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ελίνα Σβιτολίνα από την Ουκρανία, στο Wimbledon. Μάλιστα η Λευκορωσίδα τενίστρια σε δηλώσεις που έκανε μετά, μίλησε για «μεθυσμένους φιλάθλους».

Η Ελίνα Σβιτολίνα τους τελευταίους μήνες αρνείται να κάνει χειραψία με αντιπάλους της που κατάγονται από την Ρωσία και την Λευκορωσία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι που η Αζαρένκα γνωρίζει και έτσι προτίμησε να χαιρετήσει από μακριά την αντίπαλό της, μετά την λήξη του αγώνα και την νίκη της Σβιτολίνα με 2-1 σετ (2-6 6-4 7-6 {9}).

Η κίνηση της Αζαρένκα δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, το οποίο και την αποδοκίμασε, ενώ η παίκτρια απάντησε κάνοντας μία κίνηση με τις γροθιές της, την ώρα που αποχωρούσε από το κορτ.

Why would the Wimbledon crowd boo Victoria Azarenka? It makes no sense. It was Svitolina who has unilaterally decided not to shake hands with certain players. I feel sorry for @vika7 ! pic.twitter.com/zPWWqkwOiM

— दिविर जैन (@divirj04) July 9, 2023