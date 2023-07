Σκάνδαλο στο BBC: Κορυφαίος παρουσιαστής κατηγορείται ότι πλήρωσε έφηβο για αισθησιακές φωτογραφίες

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, με κορυφαίο παρουσιαστή να κατηγορείται ότι πλήρωσε ένα 17χρονο παιδί προκειμένου να του στείλει αισθησιακές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την «Sun», ο πασίγνωστός παρουσιαστής κατηγορείται ότι έδωσε στο παιδί -σήμερα 20 ετών- περισσότερες από 35.000 λίρες από τότε που ήταν 17 ετών σε αντάλλαγμα για πρόστυχες εικόνες.

Η μητέρα του παιδιού είπε στην «Sun» ότι τα μετρητά που έστελνε ο παρουσιαστής, το παιδί τα χρησιμοποιούσε για να αγοράζει ναρκωτικά. «Όταν τον βλέπω στο τηλεοπτικό δίκτυο, αρρωσταίνω. Κατηγορώ αυτόν τον άνθρωπο του BBC που κατέστρεψε τη ζωή του παιδιού μου. Πήρε την αθωότητα του παιδιού μου. Και του έδινε χρήματα για κοκαΐνη που θα μπορούσε να σκοτώσει το παιδί μου».

Η οικογένεια παραπονέθηκε στο BBC για τη συμπεριφορά του παρουσιαστή στις 19 Μαΐου και παρακάλεσε τους ιθύνοντες του σταθμού να τον υποχρεώσουν να «σταματήσει να στέλνει τα χρήματα».

Η εξαγριωμένη μητέρα τόνισε ότι το παιδί της είχε μετατραπεί από «ένα χαρούμενο νέο σε ένα εθισμένο στα ναρκωτικά. Είναι σαν φάντασμα» μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Αποκάλυψε ακόμη ότι το παιδί της, της είχε δείξει τις κινήσεις του τραπεζικού του λογαριασμού, στις οποίες φαίνονται οι πολλές καταθέσεις του σταρ του BBC.

«Υπήρχαν τεράστια ποσά. Eκατοντάδες ή χιλιάδες λίρες κάθε φορά. Μια φορά είχε στείλει 5.000 λίρες. Τα χρήματα ήταν σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές φωτογραφίες του παιδιού μου» δήλωσε η μητέρα.

