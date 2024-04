Μια κοινή συνήθεια πριν από τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών, προειδοποιεί μελέτη

Ο καλός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική μας υγεία και ευεξία. Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά μας να λειτουργούμε φυσιολογικά και να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας. Έρευνα αποκαλύπτει ότι και ο τρόπος που κοιμόμαστε μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η κοινή συνήθεια που αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), μια κοινή συνήθεια πολλών ανθρώπων πριν τον ύπνο μπορεί να μας κάνει ευάλωτους σε επικίνδυνες ασθένειες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το να κοιμάστε μπροστά στην τηλεόραση, τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο ανακάλυψε ότι η έκθεση στον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που περιλαμβάνει τις οθόνες αυτών των συσκευών, βλάπτει την καρδιαγγειακή λειτουργία και αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη το επόμενο πρωί. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου.

Η επικεφαλής της ιατρικής του ύπνου στο πανεπιστήμιο και συν-συγγραφέας της μελέτης, Phyllis Zee, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι μόνο μια νύχτα έκθεσης σε μέτριο φωτισμό δωματίου κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση της γλυκόζης και του καρδιαγγειακού συστήματος, τα οποία είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια, διαβήτη και μεταβολικό σύνδρομο. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου».

Αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν και για τον ύπνο με “χαμηλό” φωτισμό στο δωμάτιο. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς της μελέτης συνιστούν να βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή τα στόρια σας είναι πλήρως κλειστά τη νύχτα και να αγοράσετε κουρτίνες συσκότισης εάν είναι απαραίτητο. Συνιστούν επίσης να σβήνετε όλα τα φώτα πριν τον ύπνο και να φοράτε μάσκα ματιών.

Ύπνος με αναμμένο φως και επιπτώσεις στην υγεία

Μελέτη αποκαλύπτει τους κινδύνους του ύπνου με αναμμένο φως, καθώς διαπιστώνει ότι μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό σας ρυθμό και την εγρήγορσή σας, επηρεάζοντας αρνητικά την υγεία της καρδιάς σας.

Η Daniela Grimaldi, συν-πρώτη συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Διαπιστώσαμε ότι ο καρδιακός σας ρυθμός αυξάνεται όταν κοιμάστε σε ένα μέτρια φωτεινό δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν είστε κοιμισμένοι, γιατί το αυτόνομο νευρικό σας σύστημα ενεργοποιείται. Συνήθως, ο καρδιακός σας ρυθμός μαζί με άλλες καρδιαγγειακές παραμέτρους είναι χαμηλότερος τη νύχτα και υψηλότερος κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Για να μειώσετε την έκθεσή σας στο φως τη νύχτα, η ομάδα της μελέτης συνέστησε τα εξής βήματα:

Σβήστε τα φώτα : Αποφύγετε να κοιμάστε με αναμμένα φώτα. «Εάν χρειάζεστε φως για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε ένα χαμηλό φως πιο κοντά στο πάτωμα».

: Αποφύγετε να κοιμάστε με αναμμένα φώτα. «Εάν χρειάζεστε φως για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε ένα χαμηλό φως πιο κοντά στο πάτωμα». Αποφύγετε το λευκό ή μπλε φως : Το χρώμα του φωτός παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με την ομάδα: »Εάν πρέπει οπωσδήποτε να έχετε φως αναμμένο, επιλέξτε ένα κίτρινο, κόκκινο ή πορτοκαλί φως, το οποίο είναι λιγότερο διεγερτικό για τον εγκέφαλο. Αποφύγετε το λευκό ή μπλε φως και κρατήστε το όσο πιο μακριά γίνεται από εσάς ενώ κοιμάστε».

: Το χρώμα του φωτός παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με την ομάδα: »Εάν πρέπει οπωσδήποτε να έχετε φως αναμμένο, επιλέξτε ένα κίτρινο, κόκκινο ή πορτοκαλί φως, το οποίο είναι λιγότερο διεγερτικό για τον εγκέφαλο. Αποφύγετε το λευκό ή μπλε φως και κρατήστε το όσο πιο μακριά γίνεται από εσάς ενώ κοιμάστε». Προστατευτείτε από εξωτερικό φως: Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες κουρτίνες ή μάσκες ματιών εάν δεν μπορείτε να αποκλείσετε το φως από το δωμάτιο. Η ομάδα πρόσθεσε: »Μετακινήστε το κρεβάτι σας έτσι ώστε το εξωτερικό φως να μην πέφτει στο πρόσωπό σας».

Προηγούμενες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα. Μια μελέτη του 2019 σε περισσότερες από 40.000 γυναίκες διαπίστωσε ότι ο ύπνος με αναμμένη την τηλεόραση αύξανε τον κίνδυνο αύξησης βάρους και παχυσαρκίας, οι οποίες συνδέονται με καρδιακές παθήσεις και διαβήτη.