Σλοβακία: Συνεδριάζουν τη Δευτέρα οι γιατροί του Φίτσο για μεταφορά του στην Μπρατισλάβα – Όρμπαν: «Βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου»

«Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου δύο ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του που συγκλόνισε την Ευρώπη», δήλωσε σήμερα ο Βίκτορ Όρμπαν στο ουγγρικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας.

«Προσευχόμαστε για τον πρωθυπουργό και στηρίζουμε ηθικά την Σλοβακία», σημείωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.

«Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στη δουλειά. Ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου», πρόσθεσε.

Ακόμη κι αν αναρρώσει, ο Φίτσο θα μείνει εκτός εργασίας για μήνες σε μια κρίσιμη στιγμή ενόψει των Ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του ερχόμενου μήνα, σημείωσε επίσης ο Ούγγρος ομόλογός του.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εκλογική διαδικασία που θα αποφασίσει όχι μόνον για το ποια θα είναι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μαζί με τις εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να κρίνει την πορεία του πολέμου και της ειρήνης στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Όρμπαν.

«Σε αυτήν την κατάσταση θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ τον Ρόμπερτ Φίτσο και μια φιλειρηνική Σλοβακία», κατέληξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Η απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν η πρώτη Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη για περισσότερα από 20 χρόνια και καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Πολιτικοί αναλυτές και βουλευτές δηλώνουν ότι εξέθεσε ένα όλο και πιο έντονο και πολωτικό πολιτικό κλίμα τόσο στην Σλοβακία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

🇸🇰 More images from Slovakia, where there was an assassination attempt on Prime Minister Robert Fico! https://t.co/P2NSB12ueF pic.twitter.com/YBHA8krb3m

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 15, 2024