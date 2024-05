Γάζα: Έφτασαν τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της πλωτής εξέδρας των ΗΠΑ – Τουλάχιστον 35.303 Παλαιστίνιοι νεκροί

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στην Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 35.303 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 79.261 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Το τελευταίο 24ωρο, τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας άρχισαν να φτάνουν στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω της πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε, ανακοίνωσε στο X ο αμερικανικός στρατός.

Σήμερα «περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να αποβιβάζουν (ένα πρώτο φορτίο) μέσω της προσωρινής προβλήτας» στις ακτές της Γάζας, επεσήμανε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Today at approximately 9 a.m. (Gaza time), trucks carrying humanitarian assistance began moving ashore via a temporary pier in Gaza. No U.S. troops went ashore in Gaza. This is an ongoing, multinational effort to deliver additional aid to Palestinian civilians in Gaza via a… pic.twitter.com/Gdt9Scgq2y

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2024