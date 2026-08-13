Μέχρι τη Λάρισα έφτασε ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική – ΦΩΤΟ

Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική είναι ορατός από τα παράλια της Λάρισας, καλύπτοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

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ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ορατός από τα παράλια της Λάρισας είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική.
  • Η ισχύς της πυρκαγιάς φαίνεται στις πρώτες δορυφορικές εικόνες του Meteo, με το πλούμιο του καπνού να εκτείνεται ως τη Λάρισα, διανύοντας περίπου 100 χιλιόμετρα.
  • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr εμπλουτίζει τη συνεχή παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ορατός από τα παράλια της Λάρισας είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική.

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Η ισχύ της πυρκαγιάς φαίνεται στις  πρώτες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύσει το Meteo. Στην παρακάτω εικόνα που προέκυψε από δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Meteosat-12 απεικονίζονται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς όσο και το πλούμιο του καπνού (στις 17:30 της Πέμπτης 13/08).

Το τελευταίο εκτείνεται περίπου ως τη Λάρισα, διανύοντας μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Φωτό από Larissanet

Σε δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται τμήμα της υπό ανάπτυξη εφαρμογής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπου σημειώνονται τα θερμικά στίγματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου (κίτρινες κουκίδες) με σχετικά μεγάλη χωρική ακρίβεια, όπως αυτά καταγράφονται από κατάλληλα όργανα δορυφόρων πολικής τροχιάς. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η συνεχής παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.

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