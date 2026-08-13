Μέχρι τη Λάρισα έφτασε ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική – ΦΩΤΟ

Ορατός από τα παράλια της Λάρισας είναι ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική.

Η ισχύ της πυρκαγιάς φαίνεται στις πρώτες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύσει το Meteo. Στην παρακάτω εικόνα που προέκυψε από δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Meteosat-12 απεικονίζονται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς όσο και το πλούμιο του καπνού (στις 17:30 της Πέμπτης 13/08).

Το τελευταίο εκτείνεται περίπου ως τη Λάρισα, διανύοντας μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Σε δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται τμήμα της υπό ανάπτυξη εφαρμογής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπου σημειώνονται τα θερμικά στίγματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου (κίτρινες κουκίδες) με σχετικά μεγάλη χωρική ακρίβεια, όπως αυτά καταγράφονται από κατάλληλα όργανα δορυφόρων πολικής τροχιάς. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η συνεχής παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.